Leone XII: la scuola dell’infanzia inizia l’anno scolastico nei locali de “Il girasole”

LUCCA – Dopo mesi di trattative e confronti, segnati da difficoltà e ostacoli ma anche da un rapporto di fiducia e collaborazione, si chiude la questione del trasferimento delle classi del Leone XII. Il passaggio è sancito dal primo giorno di scuola per i bambini e le bambine della scuola di infanzia che iniziano l’anno scolastico nelle aule lasciate a disposizione dalla scuola “Il girasole” di piazzale Verdi.

L’assessora alle Politiche Formative, Ilaria Vietina, si è recata in visita alla scuola questa mattina portando i saluti dell’amministrazione comunale: ad accoglierla è stata la coordinatrice Monica Lunardi.

“Grazie alla collaborazione dei genitori e delle maestre – commenta l’assessora Vietina – l’anno scolastico può adesso aprirsi in condizioni confortevoli. I confronti, avvenuti in un clima di collaborazione e fiducia reciproca – aggiunge – sono un segno tangibile di come la nostra amministrazione si rapporti con la cittadinanza, cercando un dialogo sempre costruttivo in grado di favorire soluzioni condivise”.

Dopo l’acquisizione da parte della Provincia della relazione sullo stabile di via San Nicolao che prevedeva l’inagibilità dei locali e la sospensione delle attività didattiche per eseguire i lavori riguardanti le condizioni di sicurezza, l’amministrazione comunale si è immediatamente interessata e ha potuto risolvere una situazione che aveva destato preoccupazione per le famiglie e per coloro che lavoravano all’interno della scuola.

In particolare l’assessore al patrimonio Gabriele Bove e l’assessora Ilaria Vietina hanno lavorato nei mesi scorsi esplorando, valutando e perseguendo numerose ipotesi di soluzione che hanno infine condotto all’ospitalità nei locali di proprietà del Comune di piazzale Verdi.

Viene così inaugurata la “nuova casa” degli alunni e delle alunne del Leone XII che sarà a loro disposizione per tutto l’anno scolastico. La nuova collocazione risponde alle esigenze dei genitori e dei gestori della scuola che avevano richiesto un luogo all’interno del centro storico con spazi adeguati e un ambiente esterno disponibile per praticare attività didattiche.

Intanto è stata trovata anche la sede per i piccoli della scuola prima infanzia del Leone.