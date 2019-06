“Emozioni #inVersilia” per l’associazione italiana persone down

LIDO DI CAMAIORE – Quaranta scatti per l’Aipd Versilia: sono quelli del gruppo fotografico amatoriale I Fotoscattosi, protagonisti della mostra “Emozioni #inVersilia” allestita dal 13 al 20 giugno nelle sale della Galleria Europa a Lido di Camaiore.

La rassegna, organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica versiliese con il patrocinio del Comune di Camaiore, vivrà un momento speciale domenica 16, a partire dalle 17, quando le foto esposte saranno battute in una vera e propria asta per raccogliere fondi destinati alla sezione comprensoriale dell’Associazione Italiana Persone Down.

“Ringraziamo di cuore questi appassionati di fotografia e il Consorzio – sottolinea la presidente dell’associazione, Angela Bertacchi – per la grande sensibilità che dimostrano nei nostri confronti: quanto riceveremo da questa iniziativa sarà destinato al progetto ‘Un mattone per l’Aipd Versilia’, per la costruzione del centro polifunzionale semi residenziale a Lido di Camaiore”.

“Il tema del ‘Dopo di noi’ è fondamentale, non solo per le singole famiglie ma per tutta la nostra comunità – conclude il presidente del Consorzio di Promozione Turistica, Carlo Alberto Carrai – è un piacere per noi sostenere chi si adopera ogni giorno per offrire a questi ragazzi e ragazze un progetto di vita libera e più possibile autonoma”.

Per visitare la mostra: tutti i giorni, orario 17-20 e 21-23.