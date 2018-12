Emilio Solfrizzi e Paola Minaccioni protagonisti di “A testa in giù” al Teatro Comunale di Pietrasanta

PIETRASANTA – Dopo il successo di “Il fu Mattia Pascal” con Daniele Pecci che ha inaugurato con un “tutto esaurito” il cartellone, la stagione invernale del Teatro Comunale di Pietrasanta promossa da Fondazione Versiliana torna con un nuovo e attesissimo spettacolo. Lunedì 10 dicembre alle 21.00 sarà infatti in scena “A testa in giù” di Florian Zeller, brillante esempio di drammaturgia contemporanea europea. L’envers du décor titolo originale del testo portato in scena con un trionfo nel gennaio 2016 a Parigi con Daniel Auteil, vedrà protagonisti Emilio Solfrizzi e Paola Minaccioni, coppia di straordinari e già applauditissimi interpreti diretti da Gioele Dix che firma la regia della versione italiana. In a testa in giù Daniel , contro il consiglio di sua moglie, invita a cena il suo migliore amico Patrick e la sua nuova partner Emma , per la quale Patrick ha lasciato la moglie. Emma, giovane e carina, provoca una tempesta negli animi dei commensali, scuotendo le loro certezze, risvegliando frustrazioni, gelosie e invidie.

L’originalità di A testa in giù sta nel fatto che il pubblico è testimone dei pensieri dei personaggi che parlano in disparte. Grande gioco di attori che svela, grazie alla tecnica del doppio linguaggio, una verità comica, crudele e meravigliosamente patetica.

Il cartellone del Teatro Comunale di Pietrasanta proseguirà con “Caveman: l’uomo delle caverne” con Maurizio Colombi in scena giovedì 20 dicembre per la regia di Teo Teocoli.