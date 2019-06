Emergenza caldo: al via il servizio di accoglienza per gli anziani

CAPANNORI – Il vice sindaco Francesconi: “L’accoglienza che offriamo loro non solo è un rimedio al caldo, ma anche un modo positivo per stare insieme ad altre persone. Mettiamo infatti al centro la socializzazione e il contatto con gli altri”

Ondata di caldo in Italia con temperature roventi previste per tutta l’estate. Una situazione, questa, che può creare difficoltà alle persone più a rischio, come gli anziani. Per questo l’amministrazione Menesini, assieme alle Misericordie di Capannori, Marlia, Santa Gemma Galgani di Camigliano e Massa Macinaia – San Giusto di Compito, da domani (venerdì) attiverà un servizio gratuito a chiamata di accoglienza e di socializzazione in locali freschi rivolto alle fasce più deboli della popolazione, con priorità a chi ha più di 75 anni (circa il 12% della popolazione di Capannori) e abita da solo.

“Un servizio particolarmente importante nel periodo estivo, che si rivolge sopratutto a coloro che sono più esposti alle conseguenze dell’afa e delle alte temperature, come gli anziani ultrasettantacinquenni – afferma il vice sindaco Matteo Francesconi -. Specie se si abita da soli oppure se non si può contare su un familiare durante la giornata, si può andare incontro a problematiche, anche di lieve entità, che vogliamo prevenire perché ci sta a cuore il benessere dei cittadini. L’accoglienza che offriamo loro non solo è un rimedio al caldo, ma anche un modo positivo per stare insieme ad altre persone. Mettiamo infatti al centro la socializzazione e il contatto con gli altri, consapevoli dei benefici che ne derivano. Invitiamo quindi chi ne avesse bisogno a mettersi chiamare la polizia municipale. Tengo a ringraziare le quattro Misericordie del territorio per il grande spirito di collaborazione che hanno dimostrato nei confronti dell’amministrazione comunale, fondamentale per l’avvio di questo servizio”.

Il servizio funziona così: l’anziano che avesse bisogno può chiamare la centrale della polizia municipale al numero 0583/429060 indicando quali sono le proprie esigenze e dove si trova la propria abitazione. Anche i cittadini possono fare segnalazioni riguardo a persone in difficoltà di loro conoscenza. L’agente provvederà a coordinarsi con l’associazione di zona, concordando le modalità di accoglienza. Se la persona non sapesse come raggiungere la sede indicata sarà anche attivato un servizio di trasporto a cura dell’associazione. Il cittadino potrà trascorrere l’intera giornata in locali freschi e climatizzati in compagnia di altre persone. Saranno svolte attività di gruppo e di socializzazione. Se necessario sarà anche servito un pasto.