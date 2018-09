Elisabetta Salvatori, da Forte dei Marmi, alla rassegna teatrale livornese “Scenari di Quartiere”

FORTE DEI MARMI – “Scenari di Quartiere”, la rassegna teatrale livornese, diretta da Fabrizio Brandi, giunta quest’anno alla terza edizione, propone lo spettacolo “Piccolo come le stelle. La vita di Giacomo Puccini” a cura dell’attrice e autrice di Forte dei Marmi, Elisabetta Salvatori. L’appuntamento è per venerdì 14 settembre alle 19.00 nel quartiere Montenero.

In tutto, si tratta di undici eventi gratuiti, presentati ognuno in quartiere diversi, per far conoscere caratteristiche realtà della città labronica, legate alla sua storia e alle sue tradizioni. “Piccolo come le stelle”, un omaggio al grande compositore lucchese, è un viaggio che si è avvalso di fonti singolari e inedite, come le oltre 8000 lettere autobiografiche, grazie alle quali la Salvatori ha ricostruito la vita di Puccini, svelandone gli aspetti meno conosciuti. Accompagnata dalla musica del violinista Matteo Ceramelli, Elisabetta a Montenero racconterà la storia del grande compositore e nel finale si assisterà ad una fusione fra realtà e finzione. Puccini, infatti, nella piece della Salvatori incontrerà i personaggi delle sue opere: Mimì, Rodolfo, Butterfly, Turandot, ritroverà tutte le persone care e ripercorrendo la sua vita, si accorgerà che è stata bella. Si sentirà ancora piccolo, ma vedrà che anche le stelle sono piccole viste da lontano. Un omaggio al grande compositore e alla bella terra di Toscana.