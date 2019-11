ELEZIONI PROVINCIALI 2019: le sedi per votare sono Palazzo Ducale a Lucca, l’Unione dei Comuni della Garfagnana e Villa Argentina a Viareggio

LUCCA – Saranno tre le sedi di seggio e sezione elettorale per le prossime elezioni provinciali di domenica 15 dicembre che serviranno per rinnovare sia la carica di presidente della Provincia di Lucca, sia i 12 componenti del Consiglio provinciale di Lucca.

Con un decreto firmato dal presidente dell’Ufficio elettorale Roberto Gerardi sono state individuate ufficialmente le tre sedi: si tratta del seggio principale nella sala Tobino al piano terra di Palazzo Ducale in Cortile Carrara a Lucca, e delle sottosezioni di Viareggio a Villa Argentina all’angolo tra via Fratti e via Vespucci, e della sede dell’Unione Comuni della Garfagnana in via Vittorio Emanuele n. 9 a Castelnuovo di Garfagnana.

La decisione di allestire tre seggi elettorali e non uno soltanto a Palazzo Ducale come nelle precedenti elezioni provinciali di secondo livello del 2015 e del 2017, è stata presa per agevolare la partecipazione al voto di sindaci e consiglieri comunali delle tra macro-aree del territorio: Lucca e la Piana, la Mediavalle del Serchio e la Garfagnana, la Versilia; visto anche il periodo dell’anno in cui si svolge la tornata elettorale e la conformazione del territorio, caratterizzata da zone montane che non favoriscono rapidi spostamenti verso il capoluogo.

In sostanza: al seggio principale di Palazzo Ducale a Lucca voteranno sindaci e consiglieri comunali dei Comuni di: Lucca, Altopascio, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Capannori, Coreglia Antelminelli, Montecarlo, Pescaglia, Porcari e Villa Basilica.

Alla sede dell’Unione dei Comuni della Garfagnana dovranno recarsi per votare gli amministratori dei Comuni di Barga, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano-Giuncugnano, Vagli di Sotto e Villa Collemandina.

Alla sottosezione di Villa Argentina a Viareggio, infine, voteranno i rappresentanti dei Comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8.00 alle 20.00 di domenica 15 dicembre.

Tutta la documentazione relativa alle prossime elezioni provinciali può essere consultata nell’apposita sezione del portale ufficiale della Provincia di Lucca www.provincia.lucca.it