Elezioni Europee: verso il voto del 26 maggio, ritiro tessere elettorali e duplicati

PIETRASANTA – Elezioni Europee: 20.420 cittadini di Pietrasanta attesi alle urne. 74 sono cittadini comunitari. Sono i dati forniti dal Comune di Pietrasanta in vista delle elezioni per il Consiglio dell’Unione Europea in programma domenica 26 maggio 2019 per il rinnovo dei deputati che rappresentano i paesi membri dell’Ue all’interno dell’Europarlamento di Bruxelles.

L’amministrazione comunale ricorda che per la consegna delle nuove tessere o per avere il duplicato, dal mese di maggio lo sportello elettorale, sito al piano seminterrato del Municipio (Piazza Matteotti) sarà aperto il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 18,00 e il sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30. I nuovi residenti, al momento del ritiro della nuova tessera, dovranno riconsegnare quella del vecchio comune. Per chi ha cambiato indirizzo all’interno del Comune occorre apporre sulla tessera un tagliando adesivo che verrà rilasciato dall’ufficio elettorale. E più precisamente nei giorni prima della votazione, dal 20 al 23 maggio, dalle ore 14,30 alle 18,00; il 24 e 25 maggio dalle 9 alle 18 e il giorno delle elezioni, domenica 26 maggio, dalle 7 alle 23.

Stesso procedimento vale per i cittadini dell’Unione Europea. Coloro che sono già in possesso della tessera elettorale già utilizzata per votare alle elezioni comunali, dovranno consegnarla all’ufficio elettorale per apporre la variazione “europee”.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Elettorale al numero 0584.795247oppure via mail scrivendo a elettorale@nullcomune.pietrasanta.lu.it