Elezioni europee: l’Associazione Mazziniana incontra i giovani per il futuro dell’Europa

SERAVEZZA – Sabato 4 maggio alle ore 17 presso la sala convegni della Croce Bianca di Querceta i giovani della Versilia si incontreranno per dibattere sul futuro dell’Europa. L’incontro sarà condotto e moderato dalla dottoressa Federica Martiny, ricercatrice presso l’Istituto Sant’Anna di Pisa ed esponente del Movimento Federalista Europeo.

L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza versiliese, è promosso dalla sezione Versilia A.M.I., Associazione Mazziniana Italiana, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Seravezza, con l’intento di sensibilizzare i giovani ad un approfondimento delle tematiche e delle problematiche relative all’Unione Europea, in vista dell’imminente nuova composizione del Parlamento Europeo.

Un passaggio decisivo, quello delle elezione europee del prossimo 26 maggio, che potrebbe determinare forti cambiamenti nella politica e nella società. Per questo motivo è necessario – per tutti, ma soprattutto per i giovani – conoscere e capire a fondo le dinamiche europee per decidere in modo consapevole il futuro dell’Europa.