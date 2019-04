Elezioni Europee: informazioni relative alla nomina degli scrutatori, al voto domiciliare e al voto assistito

SERAVEZZA – Per la nomina degli scrutatori ai seggi in occasione delle Elezioni per il Parlamento Europeo del prossimo 26 maggio il Comune di Seravezza valuterà anche i criteri dello “stato di disoccupazione” e della “qualità di studente” dei candidati. Tutti coloro che sono iscritti all’Albo degli Scrutatori 2019 possono far pervenire entro il 30 aprile l’autocertificazione relativa all’eventuale possesso di tali requisiti. Il documento va recapitato all’Ufficio Elettorale ubicato presso il Municipio. L’autocertificazione, debitamente firmata, dovrà essere accompagnata da una copia del documento di identità e dalla specifica della data di inizio dello stato di disoccupazione. I cittadini che alla data di notifica della nomina a scrutatore avranno perso lo stato di disoccupazione dovranno darne notizia all’Ufficio Elettorale comunale. L’avviso con allegato il modello della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è pubblicato all’Albo Pretorio, consultabile sul sito web del comune all’indirizzo www.comune.seravezza.lucca.it.

L’Ufficio Elettorale rende note intanto le disposizioni che consentono il voto domiciliare agli elettori affetti da gravi infermità. Per usufruire di tale opportunità, gli interessati possono far pervenire al sindaco – fra il 16 aprile e il 6 maggio – la dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso la propria dimora e recante l’indirizzo completo dell’abitazione. Alla dichiarazione andranno allegati copia della tessera elettorale e il certificato attestante le condizioni di infermità che danno diritto al voto domiciliare.

Come prevede la legge, gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto possono ottenere l’annotazione permanente sulla tessera elettorale del diritto al voto assistito, evitando in tal modo di doversi munire di volta in volta dell’apposito certificato medico in occasione di ogni consultazione elettorale.

Ogni informazione e supporto possono essere richiesti all’Ufficio Elettorale telefonando allo 0584 757722 oppure allo 0584 757719 o scrivendo a demografici@nullcomune.seravezza.lucca.it.