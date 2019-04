Elezioni europee: indicazioni per il voto con accompagnatore presso il seggio e per il voto domiciliare

SERAVEZZA – Gli elettori che in occasione delle prossime consultazioni Europee non sono in grado di esprimere personalmente il loro voto possono provvedervi con l’aiuto di un accompagnatore di loro scelta, a patto che questi risulti iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica. L’esercizio di tale facoltà, quando l’infermità sia evidente, può essere consentito dal presidente del seggio.

Gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione possono richiedere invece di essere ammessi al voto domiciliare. La richiesta deve essere accompagnata da idonea certificazione medica rilasciata da funzionari medici designati dall’ASL in modo del tutto gratuito ed in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche.

Nell’ambito sanitario della Versilia i certificati medici possono essere richiesti presso i presidi distrettuali di Camaiore (ex ospedale via Oberdan, telefono 0584 6056419), Massarosa (via Roma, telefono 0584 6056657), Pietrasanta (ex ospedale via Martiri di Sant’Anna, telefono 0584 6058820), Forte dei Marmi (casa della salute presso Croce Verde, telefono 0584 874013), Seravezza (casa della salute presso Croce Bianca Querceta, telefono 0584 6056104), Stazzema (via Don Lazzeri Pontestazzemese, 0584 770023), Viareggio (casa della salute presso ex ospedale, 0584 6059205).