Elezioni amministrative Viareggio 2020: la voce di “Giovani per Viareggio”

VIAREGGIO – Giovani per Viareggio nasce con l’obbiettivo di dare voce ad una generazione di ragazzi e ragazze nati e cresciuti nella nostra città, ascoltando i loro bisogni e valorizzando le loro proposte.

L’idea è nata qualche mese fa: alcuni amici con tanti progetti in testa e un grande amore per Viareggio.

Oggi Giovani per Viareggio, costituitasi in associazione politico-culturale, raccoglie quasi duecento adesioni di persone pronte ad impegnarsi per la loro città.

In questi pochi mesi sono state lanciate diverse proposte, quasi tutte accolte favorevolmente dai viareggini e dalla stampa locale.

Giovani per Viareggio vuole portare all’attenzione della cittadinanza la questione ambientale legata alla respirabilità dell’aria, la tutela del nostro mare e lo smaltimento dei rifiuti con un occhio di riguardo al problema delle plastiche, quella dello sport inteso come possibilità di partecipazione di tutti (grazie alla riqualificazione delle strutture sportive già esistenti e la progettazione di palestre all’aperto) per un vivere sano, quella del turismo capace di fare sinergia con la città ad esempio con la nautica da diporto di cui Viareggio è leader mondiale e di organizzare grandi spettacoli come avvenuto con il Jova Beach Party, la sicurezza con un controllo maggiore del territorio applicando severamente le leggi che già esistono.

E’ stato da noi proposto un calendario di eventi capaci di far divertire le persone e, seppur con sacrifici, dove c’è stata la possibilità di farlo lo abbiamo realizzato come avvenuto ad esempio con la Notte dei Desideri, dove abbiamo dato l’opportunità a band e cantanti locali di esibirsi in piazza davanti a centinaia di persone.

Giovani per Viareggio non ha una connotazione politica e si indirizza, oltre che ai giovani, a tutti quei cittadini delusi o semplicemente disinteressati alla politica e alla cura della cosa pubblica. Viareggio è la nostra città e non possiamo girare lo sguardo da un’altra parte criticando e basta; sentiamo il bisogno di fare.

Abbiamo diversi progetti in testa e tanti altri speriamo che emergano dal confronto con la città; insieme desideriamo svilupparli.

Con l’avvicinarsi della tornata elettorale comunale del 2020 in molti ci stimolano a presentarci a questo importante appuntamento rinfacciandoci “Fate qualcosa, siete giovani e il futuro è vostro”. Questo ha fatto sì che si avviasse all’interno di Giovani per Viareggio una discussione propositiva. Pensiamo di convocare un’assemblea pubblica aperta a tutti, iscritti e non, per confrontare le nostre proposte e raccogliere suggerimenti e indicazioni finalizzate al bene della città.

E’ convinzione del gruppo Giovani per Viareggio che la città abbia bisogno di una profonda opera di rinnovamento che passi dalla valorizzazione di una generazione fatta di millenials e ventenni, non rappresentata nelle istituzioni pur avendo la qualità, la forza, l’intelligenza e l’entusiasmo per rendere Viareggio ancora più bella, più vivibile, più divertente e innovativa.

Continueremo a parlare di argomenti in assoluta libertà, con la spontaneità e la chiarezza di chi non è vincolato alle vecchie logiche dei partiti. Discuteremo di idee e progetti, senza entrare nelle diatribe fatte di litigi e diktat sui nomi. Coinvolgeremo coloro a cui non interessano i ruoli ma una visione di futuro per il nostro territorio.

Lavoreremo mossi dalla passione e dall’amore per Viareggio. Abbiamo tempo, entusiasmo e sogni ma anche la consapevolezza che possiamo contribuire a realizzarli se i cittadini ci staranno vicini.

Al passato diciamo grazie, al futuro diciamo sì perché #ilfFuturosiamoNoi.