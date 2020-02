Elettorale: disposizioni per il voto in vista del referendum del 29 marzo

SERAVEZZA . Altre disposizioni da parte dell’Ufficio elettorale del Comune di Seravezza in vista del referendum costituzionale del 29 marzo.

Elettori temporaneamente all’estero

Gli elettori che si trovano temporaneamente all’estero possono avvalersi dell’opzione del voto per corrispondenza facendone esplicita richiesta al Comune entro il 26 febbraio 2020. L’opzione del voto per corrispondenza dovrà pervenire per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato. L’apposito modello è disponibile sul sito web del Comune (banner “Referendum 2020” in homepage). I cittadini temporaneamente all’estero che chiederanno di votare all’estero verranno cancellati dalle liste elettorali predisposte per il referendum del 29 marzo e consegnate ai seggi.

Voto domiciliare

Gli elettori affetti da gravi infermità potranno votare presso il proprio domicilio. Per usufruire di tale opzione gli interessati potranno far pervenire al sindaco – fra il 18 febbraio e il 9 marzo 2020 – la dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso la propria dimora e recante l’indirizzo completo dell’abitazione. Alla dichiarazione andrà allegato il certificato rilasciato da un funzionario medico dell’Asl attestante le condizioni di infermità che danno diritto al voto domiciliare.

Voto assistito al seggio

Gli elettori che non sono fisicamente in grado di esprimere autonomamente il loro voto possono provvedervi con l’aiuto di un familiare o di un accompagnatore di loro scelta, a patto che questi risulti iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica. È necessario disporre di certificato medico attestante lo stato di impedimento fisico al voto autonomo. Chi desidera ottenere l’annotazione permanente del diritto al voto assistito sulla tessera elettorale deve farne richiesta al Comune accompagnando la domanda da adeguata documentazione sanitaria.

Ogni ulteriore informazione e supporto possono essere richiesti all’Ufficio Elettorale telefonando allo 0584 757722 oppure allo 0584 757719 o scrivendo a demografici@nullcomune.seravezza.lucca.it.