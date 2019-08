Eisenhower Memorial, nipote presidente Usa a Pietrasanta per anteprima mondiale

PIETRASANTA – Ci sarà anche la nipote del generale e Presidente degli Stati Uniti d’America Dwight D. Eisenhower a Pietrasanta per l’anteprima mondiale della presentazione del gruppo di soldati monumentali realizzati dall’artista russo-americano Sergey Eylanbekov che da anni lavora a stretto contatto con gli artigiani di Pietrasanta, leader mondiale per la lavorazione del marmo e del bronzo. In particolare Eylanbekov collabora con i laboratorio di Giancarlo Buratti, con la Fonderia Mariani e il laboratorio Cervietti. Le sculture sono destinate al “The Dwight D. Eisenhower Memorial” in Washington D.C., l’imponente costruzione, progettata dall’architetto Frank Gehry, la cui inaugurazione è prevista l’8 maggio 2020.

I visitatori e turisti di Pietrasanta durante questo mese di agosto saranno i primi, al mondo, a poter ammirare le 7 delle 12 opere monumentali (alte 3 metri) che andranno a caratterizzare il memoriale di una delle figure più importanti della storia d’America e non solo. Eisenhower è stato comandante in capo delle forze americane in Europa ed ha guidato l’offensiva degli alleati contro i tedeschi.

Tra le opere che domineranno l’ingresso del Municipio anche quella che raffigura il generale Eisenhower nell’incontro con i paracadutisti in procinto di lanciarsi nella notte dietro le linee nemiche, nel famoso sbarco alleato in Normandia. All’inaugurazione dell’installazione in programma martedì 6 agosto, alle ore 18.00, in Piazza Matteotti, sono attesi insieme al Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti e al Presidente del Consiglio, Paola Brizzolari, il Console Generale degli Stati Uniti a Firenze, Mr. Benjamin V. Wohlauer, Ms. Beth Poisson (Head of the Cultural and Public Affairs Office, Ambasciata degli Stati Uniti D’America in Italia) Antonella Baldino (Direttore Cassa per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, Cassa Depositi e Prestiti), On. Alberto Michelini, Anne Eisenhower (President, Anne Eisenhower Inc), Ms. Victoria Tigwell (Deputy Executive Director, Eisenhower Memorial Commission), Ms. Jackie Cottrell (Chief of Staff, Senator Pat Roberts),Ms. Amber Kirchhoefer (Legislative Director, Senator Pat Roberts).