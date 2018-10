Edilizia scolstica: al via l’adeguamento della palestra grande dell’ITC Carrara

LUCCA – Sono cominciati in questi giorni i lavori di adeguamento strutturale e antisismico della palestra grande dell’Itc Carrara che si affaccia sulla circonvallazione di Lucca.

I lavori affidati alle ditte Tnt/Consoloni e Teconofiniture per un investimento di circa 70mila euro servono per mettere in sicurezza alcune strutture in cemento armato dell’involucro dell’impianto sportivo e intervenire per prevenire episodi di sfondellamento dei solai. L’intervento dovrebbe concludersi in tempi abbastanza rapidi (circa un mese) tanto da rendere nuovamente disponibile la palestra per l’inizio di dicembre.

Questi lavori si aggiungono, e completano, le opere già realizzate nell’ultimo anno sulla palestra grande con interventi di manutenzione straordinaria che hanno riguardato l’impermeabilizzazione della copertura e la ristrutturazione e la riqualificazione degli spogliatoi e dei locali di primo soccorso, adeguati alle normative Coni, con l’installazione di un impianto di riscaldamento a pavimento.

Per “sistemare” e riqualificare la palestra grande dell’Itc la Provincia ha investito complessivamente 400 mila euro di cui 332 mila ottenuti grazie al bando del Credito Sportivo denominato “500 impianti sportivi”.

In questi giorni, intanto, nei moduli prefabbricati che ospitano l’istituto Paladini al Campo di Marte saranno effettuati interventi nelle strutture per prevenire eventuali infiltrazioni di acqua anche in vista delle piogge previste nei prossimi giorni. Mercoledì 31 ottobre, nel pomeriggio, quando sarà interrotta l’attività didattica per i Comics per alcuni giorni, è in programma la disinfestazione dei moduli prefabbricati dove si erano incuneate le formiche. Tra la settimana prossima e la prima di novembre, invece, sempre nei moduli prefabbricati saranno sistemati alcuni avvolgibili che hanno presentato problemi di funzionamento.