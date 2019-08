Edilizia scolastica: la Provincia investe 660mila euro per manutenzioni e acquisti didattici

Nel dettaglio l’amministrazione provinciale, con 276mila euro di investimento, potrà intervenire per il ripristino, la manutenzione e la cura di aree verdi, così come sulle copertura degli edifici e sull’adeguamento dei servizi igienici compresi gli impianti di smaltimento dei liquami. Inoltre saranno sistemati gli infissi interni ed esterni degli istituti, di varie tipologie costruttive, alluminio/legno e infissi di sicurezza per l’antincendio che presentano malfunzionamenti, cedimenti, rotture di cerniere, vetri, serrature.

In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico 2019-2020, la Provincia di Lucca si è attivata inoltre per sostituire beni mobili per la didattica e per l’acquisto di nuovi materiali utilizzati dagli studenti, dai docenti ma anche da personale ausiliario degli istituti superiori.

Palazzo Ducale, quindi, spenderà 100mila euro per l’acquisto di nuovi banchi, sedie e cattedre, lavagne, armadi, armadietti per studenti, scaffali, tavoli per riunioni, banconi per l’accoglienza, armadi e sedie per sale professori, attaccapanni, sgabelli e tende.

Ulteriori 185mila euro, invece, serviranno per lavori di manutenzione straordinaria degli infissi, delle copertura piane, dei terminali di riscaldamento, delle centrali termiche, degli impianti di telegestione, dell’illuminazione di emergenza degli istituti scolastici superiori del territorio provinciale.