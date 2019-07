Ecco Mathildis, la Festa medievale di Altopascio

Una festa medievale totalmente rinnovata, che tra musici, giochi di bandiera e mercatino, spettacoli di acrobati, giullari, fuocolieri, accampamenti, duelli, tiri con l’arco e la balestra, rappresentazioni itineranti e aperitivi e cene nei locali del centro, farà vivere e rivivere le piazze storiche e tutto il centro paese. Ecco Mathildis, in programma sabato 20 luglio dalle 18.30, l’appuntamento con la rievocazione e la tradizione, quest’anno rinnovato e attraversato anche da un tocco di teatro, di arte di strada e circense, di spettacolarità, che coinvolgerà ancora di più pubblico e spettatori.

La manifestazione, inserita nel programma generale del Luglio altopascese 2019, è stata presentata questa mattina nel Loggiato Mediceo dal sindaco, Sara D’Ambrosio, dall’assessore alla promozione del territorio, Adamo La Vigna, e dalla direttrice artistica del festival, Martina Favilla. L’evento, promosso e organizzato da Antitesi Teatro Circo in collaborazione con l’amministrazione comunale, vuole omaggiare Matilde di Canossa, detta anche Matilde di Toscana: fu anche lei, infatti, a sostenere la creazione dello Spedale di Altopascio, struttura di particolare importanza nella storia medievale per l’assistenza dei pellegrini in cammino sulla Via Francigena.

Tanti gli appuntamenti previsti, che dal tardo pomeriggio di sabato fino alla notte, coinvolgeranno il centro cittadino in una sorta di percorso a tappe, che da piazza Ricasoli fino a piazza Tripoli, passando per piazza Ospitalieri, piazza Garibaldi, piazza della Magione e via Cavour, coinvolgerà e sorprenderà i cittadini.

“Altopascio, un paese che vive. Anche quest’anno abbiamo scelto questa frase per rappresentare una delle manifestazioni più importanti dell’anno, il Luglio altopascese – spiega il sindaco, Sara D’Ambrosio -. Una frase che è quasi un auspicio e che ritroviamo anche in questa prima edizione di Mathildis. Un evento antico, ma nuovo: rinnovato nella sua concezione e nella sua capacità di coinvolgere il pubblico, dove alla rievocazione storica abbiniamo lo spettacolo artistico, capace di animare le piazze storiche e il centro paese, in quella che sarà una manifestazione di grandi emozioni, di belle sorprese, di vera arte, per la quale ringrazio Antitesi Teatro Circo”.

“Il format della Festa medievale è stato totalmente rinnovato – aggiunge l’assessore La Vigna -. Quest’anno la kermesse avrà un taglio diverso, dove alla rievocazione classica abbiniamo giochi e spettacoli. L’idea di fondo è stata quella di costruire un evento che potesse coinvolgere maggiormente e in modo diverso il centro paese e le piazze, con tante attività e i commercianti che proporranno aperitivi, cene e musica. Anche questo appuntamento, inoltre, sarà a ingresso gratuito: sembra un aspetto banale, ma non lo è. Per scelta riusciamo a costruire una manifestazione che dura un mese, che porta ad Altopascio eventi di richiamo e nomi di livello nazionale, che fa vivere ogni angolo del centro: e tutto questo lo facciamo mantenendo ogni evento a ingresso libero e gratuito, perché tutti possano godere di un mese di festeggiamenti”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Martina Favilla, direttrice artistica del Festival. “È un piacere inaugurare la nuova edizione della Festa medievale con il progetto “Mathildis”, accolto con entusiasmo dal Comune di Altopascio, che porterà nella cittadina il frutto di oltre 25 anni di esperienza e passione di Antitesi Teatro Circo, nell’ideazione e realizzazione di spettacoli ed eventi. Abbiamo scelto Mathildis, come titolo della manifestazione, per ricordare Matilde di Canossa, colei che ha fortemente voluto e sostenuto la creazione dello Spedale di Altopascio. Oggi come allora si mantiene vivo lo spirito di accoglienza che da sempre caratterizza questi luoghi e con il quale vi invitiamo a partecipare alla Festa”.