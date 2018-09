Ecco lo staff tecnico della Libertas Femminile che lunedì 24 parteciperà al Girl’S Football Open Day a San Giuliano Terme

LUCCA – E’ stato definito lo staff tecnico della Libertas Femmnile. Ancora una volta la società rossonera del presidente Luca Pugliesi si presenta ai nastri di partenza con l’obbiettivo di cercare di far avvicinare più ragazze possibili al mondo del calcio femminile, ma anche quello diventare un punto di riferimento importante non solo per la provincia di Lucca, ma anche per l’intera regione Toscana. La prima squadra che da quest’anno sarà impegnata nel campionato di Serie C Nazionale e la formazione Juniores avranno come allenatore Elena Bruno, mentre a dirigere i Giovanissimi sarà Filippo Del Carlo. Novità invece per le Under 12 che parteciperanno al torno Punlcini provinciali e alla Danone Cup, dove al timone ci sarà Francesca Marchi. New entry anche per l’Under 19 – Piccoli Amici diretti da Silvia Fiorini. Tutte le formazioni saranno seguite dal preparatore motorio Juri Parenti. Una squadra nella squadra composta da validi professionisti che amano questo sport e che sicuramente sapranno trasmettere a tutte le ragazze la giusta motivazione e la giusta grinta per far bene. Intanto la Libertas Femminile lunedì 24 settembre parteciperà all’Open Day Girl’s Football al campo sportivo di San Giuliano Terme. Un’iniziativa ideata per sensibilizzare tutte le ragazze e bambine che si vogliono avvicinare al modno del calcio femminile durante la settimana europa dello sport. Per le rossonere saranno presenti tutte le scritte nate negli anni 2004, 2005 e 2006. Sarà un’occasione importante anche per chi ancora non conosce il calcio in rosa. Testimonial della manifestazione sarà l’allenatrice rossonera Elena Bruno ex calciatrice di Serie A.