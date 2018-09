Ecco i prossimi appuntamenti del Circolo del Cinema di Lucca

LUCCA – L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 27 settembre alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato in prima visione L’ALBERO DEL VICINO di Hafsteinn Gunnar Sigurðsson. La relazione dà segni di stanchezza in una coppia giovane con bambina per rompersi infine, quando Lei sorprende Lui a guardare un video in cui fa sesso con la sua ex… Commedia potente e sardonica, a suo modo sorprendente, giocata su esiti imprevedibili con conflittualità in agguato perfino misteriose. Niente, infatti, è come sembra in questa black commedy islandese. Secondo alcuni critici da applausi. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 1 ottobre alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà la proiezione di ON THE ROAD e non di BIG SUR come precedentemte comunicato. Parte la retrospettiva dedicata al ’68 con il film tratto dal testo caposaldo del movimento della Beat generation che dà avvio al processo culturale di quegli anni. Il film di Walter Salles, con i bravissimi Kristen Stewart, Sam Riley e Garret Hedlund, si concentra sul rapporto di amicizia, fra Sal e Dean che decidono di partire per un viaggio, insieme a Marylou moglie di Dean, per scappare dalle costrizioni della vita. Il viaggio diventa, non solo un modo per scoprire un nuovo mondo, ma anche un percorso interiore e un modo per approfondire la loro amicizia. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di registrarsi sul sito ufficiale www.circolocinemalucca.it