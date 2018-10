È partita l’edizione 2018 di Lucca Comics & Games dedicata al Made in Italy

LUCCA – Grande attesa, come ogni anno, per l’arrivo di Lucca Comics & Games, accompagnata quest’anno da timori causati dal meteo incerto, «ieri notte l’ha passato in bianco – confessa il sindaco Alessandro Tambellini – perché il tempo non prometteva per niente bene, ma oggi ci siamo e per me è una grande festa».

Il taglio del nastro di questa edizione 2018 di Lucca Comics & Games è avvenuto oggi alle 10 al Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino. A condurre l’evento inaugurativo Oriano Landucci, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca: «Ci onora che il nostro palazzo sia stato scelto come sede dell’inaugurazione dell’edizione numero 52 di Lucca Comics: è conosciuto come il Palazzo delle Esposizioni, ma in questi cinque giorni diventerà quello delle Illustrazioni».

Presenti alla cerimonia il sindaco Alessandro Tambellini, Oriano Landucci, presidente della Fondazione Banca del Monte, Mario Pardini, presidente di Lucca Crea Mario Pardini, Emanuele Vietina, direttore generale e Michele Masiero, direttore artistico, in rappresentanza della Bonelli. Presenta anche il sottosegretario agli esteri Guglielmo Picchi, a rappresentare il governo.

Il sindaco Tambellini ringrazia tutti i collaboratori alla realizzazione dell’evento «Una manifestazione come questa non si realizza senza l’apporto di molto, di tutti. Quest’anno c’è anche l’impegno e la presenza del Governo. Ringrazio e abbraccio le autorità presenti, senza la loro collaborazione non saremmo arrivati al risultato di oggi».

«Le piazze, le strade, i palazzi storici così come le nostre bellissime Mura tornano ad animarsi -il commento del sindaco Tambellini – con migliaia di persone di provenienza, passioni e culture diverse. La città si ammanta di un’atmosfera unica e speciale, emozionante e coinvolgente. Il Festival è diventato negli anni sempre più il punto di riferimento internazionale per gli appassionati, dimostrandosi al contempo un valido motore di economia e cultura per il territorio».

Mario Pardini, presidente di Lucca Crea srl, alla sua prima edizione di Lucca Comics nel ruolo di presidente, sottolinea l’importanza del “made in Italy”, di una cultura che genera ricchezza «non a caso “Made in Italy” è anche il tema dell’edizione 2018 di Lucca Comics & Games, che ne declina il significato, mettendo insieme il più grande salone europeo di fumetti, giochi da tavolo e videogiochi, a un’anima culturale oggi ben rappresentata dal programma di eventi e di ospiti, dalle mostre, dalla partecipazione del pubblico».

Prende la parola anche Emanuele Vietina, direttore generale di Lucca Crea srl «i principi su cui si basa Lucca Comics & Games sono la community, la curiosità, il rispetto, l’inclusione dei media e l’esaltazione delle bellezze della Città: è un evento che si fonda su valori condivisi tra noi e il nostro pubblico. Ci prendiamo cura della nostra community offrendo un programma di eventi e mostre che ha pochi paragoni nel mondo, che permettono di scoprire nuovi sogni, nuove narrazioni».

Come conclusione dell’evento inaugurativo, un taglio del nastro originale con lo scoprire dell’opera di No Curves raffigurante il personaggio, creatura della casa editrice Sergio Bonelli, Dampyr.