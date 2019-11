“E lucevan le note”: conclusa la ricerca delle adesioni per le luci di Natale, il 29 novembre l’accensione

LUCCA – Si è conclusa dopo un lungo percorso iniziato addirittura nel cuore dell’estate, e poi entrato nel vivo già all’inizio di settembre, la ricerca delle adesioni fra i commercianti per “E lucevan le note”, progetto di illuminazione natalizia che quest’anno, per la prima volta, coinvolgerà tutti assieme il centro storico e alcuni quartieri della prima periferia cittadina. L’argomento è stato al centro di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, alla presenza del presidente del Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio Matteo Pomini, dell’assessore alle attività produttive del Comune di Lucca Valentina Mercanti e del presidente e del direttore di Confcommercio, Ademaro Cordoni e Rodolfo Pasquini. Il progetto, come noto, si basa quest’anno su un tipo di pendana del tutto innovativo a forma di pentagramma: un omaggio al grande Maestro Giacomo Puccini, simbolo di Lucca nel mondo, ma anche al Teatro del Giglio, autentica istituzione cittadina che proprio quest’anno celebra i suoi 200 anni.

L’impegno per la buona riuscita del progetto da parte del Ccn di Confcommercio e del Comune è stato massimo: se da una parte il personale delegato dal Centro commerciale ha battuto in lungo e largo le zone indicate – centro storico e periferia – per settimane, con più visite a tutte le attività del territorio, che hanno coinvolto anche il presidente Pomini e l’assessore Mercanti in prima persona, l’amministrazione comunale dal canto suo quest’anno ha erogato un finanziamento pari a 60 mila euro, l’importo più alto di sempre. Il risultato finale di questo lungo e impegnativo percorso è che – partendo dal centro storico – ci saranno alcune strade, come via del Gallo e via del Battistero, che dopo diversi anni di “buio” torneranno ad essere illuminate. A loro si sommano altre strade come via Cenami, via Elisa e via Sant’Andrea che quest’anno, a differenza del 2018, saranno illuminate. Nonostante sia aumentato il numero delle strade illuminate e quello dei commercianti che hanno aderito all’iniziativa, ci saranno tuttavia alcune strade del centro storico che resteranno al buio: si tratta di via Fillungo, via Mordini, via Santa Lucia, via Calderia e Corso Garibaldi. Alle pendane musicali si aggiungerà l’illuminazione esterna di Porta Sant’Anna, Porta San Pietro, Porta Elisa e Porta Santa Maria e altre scritte dedicate a Puccini posizionate nelle piazze Anfiteatro, Cittadella, San Francesco e San Salvatore. Per quanto riguarda invece i quartieri della prima periferia, pendane musicali accese nei quartieri di Borgo Giannotti e dell’Arancio.

La cerimonia inaugurale del progetto è prevista per venerdì 29 novembre giorno in cui ricorrerà il 195. anniversario della scomparsa di Puccini) alle 17,30 in piazza del Giglio, con il sindaco Alessandro Tambellini, i rappresentanti dell’amministrazione comunale e quelli di Confcommercio che “accenderanno” simbolicamente una illuminazione che si estenderà subito dopo al resto della città.