E luce fu al Campo “Stecco Bertonelli” di Forte dei Marmi con la nuova illuminazione

FORTE DEI MAMRI – L’Amministrazione comunale di Forte dei Marmi onora la parola data, specialmente se gli impegni vengono presi con i più giovani e, magari, durante le festività natalizie. È il caso della promessa fatta 10 mesi fa dal sindaco Bruno Murzi e dal consigliere Alberto Mattugini ai bambini, nel corso della festa di Natale 2017, di installare un impianto di illuminazione al campo di allenamento intitolato a Giuseppe ”Stecco” Bertonelli. L’impegno è stato onorato: lunedì 22 ottobre, alle ore 18:30, si accenderanno per la prima volta le luci al campo, adiacente allo stadio “Necchi-Balloni”.

Alla presenza degli amministratori, dei familiari del compianto Stecco e di dirigenti e ragazzi della Società Sportiva Forte 2015, verrà inaugurato il nuovo sistema di illuminazione. L’impianto, dotato di luci led di ultima generazione, consentirà ai giovani atleti di poter usufruire della struttura in orari più ampi, andando oltre il crepuscolo. In questo modo, la società potrà migliorare la turnazione degli allenamenti per le diverse categorie di calciatori.

<<Voglio ringraziare di cuore il dirigente, la responsabile ed il personale dell’Ufficio Sport per la professionalità e l’impegno che mettono sempre nel loro lavoro – commenta Alberto Mattugini, consigliere con delega allo Sport – grazie a questo impianto aiutiamo non soltanto la società sportiva, che potrà incrementare il vivaio, ma anche e soprattutto i genitori dei ragazzi: l’attività sportiva sarà infatti possibile ben oltre le 17, orario che ben si adatta agli impegni e ai ritmi delle famiglie, poiché successivo all’uscita da scuola”. Gli fa eco il presidente del Forte 2015, Luca Aliboni: “siamo soddisfatti di questo impianto, il Comune ha rispettato l’impegno preso nei tempi convenuti, in modo da poter sfruttare maggiormente il campo di allenamento soprattutto in vista del ritorno dell’ora solare. Oltre all’impianto di illuminazione, abbiamo in ballo con l’Amministrazione progetti ancor più importanti, che speriamo di riuscire a realizzare per i nostri ragazzi e per la Forte dei Marmi sportiva>>.

<<Ringrazio il consigliere Mattugini per quanto realizzato: finalmente ci sono persone che fanno qualcosa di concreto per i giovani – commenta Alessandro Bertonelli, figlio di “Stecco” – sono sicuro che mio padre avrebbe detto così. Lunedì mia madre, i miei fratelli ed io saremo felici di essere presenti all’inaugurazione di quest’opera, davvero molto significativa>>.