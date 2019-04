È la via dell’orto: grande successo per questa edizione e appuntamento al prossimo anno

CAMAIORE – Si è chiusa con un buon un successo di pubblico, nonostante le condizione meteo avverse, la decima edizione de È la via dell’orto. L’Amministrazione Comunale intende ringraziare sentitamente tutti quanti hanno collaborato alla manifestazione e gli sponsor che l’hanno sostenuta: “Gli orti sono un evento in crescita su cui il Comune di Camaiore intende investire ancora perché sia ancor più un punto di riferimento per i produttori locali in un contesto di manifestazioni nazionali sul tema. Abbiamo nuovi spunti e idee per la prossima edizione e ci metteremo al lavoro presto per iniziare a delineare il progetto”, le parole del Consigliere comunale Nicola Rombi. L’appuntamento per il 2020 è già fissato il per il 18 e 19 aprile. “Ringrazio anche i partecipanti al concorso degli Orti creativi che tanto apprezzamento hanno ricevuto da parte dei visitatori e della giuria tecnica. Ci auguriamo che nella terza edizione del concorso ci possa essere un lotto di pretendenti ancor più numeroso. Infine un grazie particolare ai commercianti, per l’entusiasmo dimostrato, e per i ristoratori che hanno partecipato all’iniziativa I piatti nell’orto, con la speranza che nuovi esercenti si possano unire”.