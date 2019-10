È iniziato il nuovo anno scolastico al CPIA di Lucca

LUCCA – Si è aperto lunedì 21 ottobre il nuovo anno scolastico al Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, CPIA, nella sede situata al secondo piano dell’ala Nord-Est della scuola secondaria di I° grado “C. Del Prete”, inaugurata lo scorso anno. Si tratta di un punto di riferimento importante per l’istruzione degli adulti a cui, per questo anno scolastico, sono iscritte 600 persone.

“Siamo stati lieti di inaugurare l’inizio dell’anno scolastico in questa struttura fondamentale per favorire l’apprendimento permanente, in linea con le norme comunitarie e le disposizioni nazionali in materia – commenta l’assessora alle Politiche Formative Ilaria Vietina – Le attività qui proposte risultano utili e fondamentali per molte persone in momenti diversi della loro vita. Il fatto che qui si possano trovare opportunità e possibilità per migliorare il presente e il futuro di tanti adulti e ragazzi è un aspetto che riteniamo di grande importanza in un momento storico come il nostro in cui la società cambia molto velocemente”.

“Il CPIA di Lucca, come gli altri CPIA – aggiunge la dirigente scolastica Mila Berchiolli – occupandosi di istruzione degli adulti è l’istituzione scolastica statale principale sia per l’integraziane linguistica e culturale dei cittadini stranieri sia per fornire prospettive di long life learning a tutti gli adulti, italiani e stranieri, disoccupati e occupati che abbiano necessatà di adeguare le loro competenze nel corso della vita”.

Il Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti è organizzato su tre sedi: Lucca, Castelnuovo Garfagnana e Viareggio. La sede di Lucca è quella che eroga il maggior numero di corsi ed è l’unica che ha una sede propria, voluta e assegnata dall’Assessorato alle Politiche Formative del Comune di Lucca e inaugurata ad ottobre 2018.

Il CPIA Organizza corsi di Italiano per stranieri sia provenienti dall’Unione Europea che da Paesi Terzi, fornendo la certificazione linguistica di livello A2 e, in collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena, la certificazione di livello B1, valide per ottenere il permesso di soggiorno e la cittadinanza e corsi per completare il Primo Ciclo di Istruzione (ovvero scuola secondaria di primo grado) per tutti quegli adulti dai 16 anni in sù che non hanno conseguito la licenza media; da questo punto di vista il centro collabora con le scuole secondarie di primo grado della provincia per prevenire la dispersione scolastica di alunni quindicenni e sedicenni che vengono accolti nei percorsi del CPIA con appositi patti formativi. In particolare sulla sede di Lucca i corsi di Italiano L2 sono 15 e si svolgono in orario in parte antimeridiano e in parte pomeridiano, mentre i corsi di secondaria di primo grado sono quattro e si svolgono tutti in orario pomeridiano.

L’anno scolastico è iniziato il 21 di ottobre e terminerà il 10 Giugno come per tutti gli istituti che si occupano di istruzione degli adulti. Le iscrizioni sono aperte da maggio a ottobre di ogni anno scolastico, tuttavia sia per i corsi di L2 che per la scuola media si può continuare ad iscriversi in modo che gli studenti possano essere orientati nel percorso di studio e poter iniziare comunque a frequentare già da questo anno scolastico con percorsi specifici valutati dai docenti e dalla dirigente scolastica e pianificati secondo le esigenze didattiche degli studenti.

Tra le attività del CPIA, infine, vi è anche la collaborazione con il Comune di Lucca, con gli enti gestori del territorio della provincia di Lucca, con il Centro per l’Impiego, con il Centro Nazionale per il Volontariato di Lucca e con varie agenzie formative; inoltre coordina le attività didattiche degli istituti superiori serali della provincia di Lucca.