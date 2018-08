E’ ‘Hotel Transilvania 3 – Una vacanza mostruosa’ a chiudere la stagione del cinema all’aperto di Altopascio

ALTOPASCIO – Si conclude in grande stile ad Altopascio la programmazione della seconda edizione di “Arena Puccini”, l’appuntamento con il cinema sotto le stelle promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con il cinema-teatro “G. Puccini”. Fino a domenica 2 settembre, infatti, resterà in programmazione, in prima visione assoluta, l’attesissimo “Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa”. Drac, Mavis e tutti gli altri personaggi della serie vampiresca amatissima dai più piccoli saranno protagonisti in piazza Ospitalieri.

Gli spettacoli iniziano alle 21,30. Il biglietto costa 7 euro, 5 euro il ridotto per over 65 e under 12.