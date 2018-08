Duro intervento della Cisl sulla sanità: ‘Atteggiamento scorretto sul regolamento delle presenze-assenze. Pronti ad azioni forti e pubbliche’

LUCCA – Importante presa di posizione della CISL FP TOSCANA NORD nei confronti del Direttore Generale della USL Toscana nord ovest che, al di la delle buone regole di relazioni sindacali continua in forma non consentita e unilaterale a prendere decisioni che riguardano il personale dipendente. E’ il caso delle ultime due delibere riguardanti il Regolamento Presenze-Assenze e della organizzazione della Micro Struttura. In assenza di confronto, o con confronti parziali, limitati e volutamente confusionari con le organizzazioni sindacali e la RSU, la Direzione continua il suo percorso con arroganza e scarso rispetto. CISL FP T.N. ha inoltrato richiesta di sospensione delle due delibere, richiesta inascoltata, tanto che è stata presa la decisione di presentare diffida a procedere, dopo di che del problema saranno investiti il Governatore Rossi e l’Assessore al diritto alla salute Saccardi. Sull’argomento è intervenuto anche il Coordinatore CISL FP USL T. N.O. in data 9 agosto chiedendo il ritiro della delibera riguardante l’organizzazione della Micro struttura n quanto non è stato completato il percorso di confronto con le organizzazioni sindacali e chiedendo anche la riapertura del confronto sul Regolamento Presenze-Assenze al fine di completare il percorso di approfondimento.

CISL FP TOSCANA NORD non è più disposta a tollerare comportamenti arroganti e di non rispetto delle regole e tale indisponibilità si manifesterà a breve in azioni forti e pubbliche.

CISL FP TOSCANA NORD