Due vittorie e un pareggio per l’inizio stagione delle giovanili del Tau

ALTOPASCIO – Il campionato comincia con il piede giusto per le giovanili del Tau Calcio Altopascio. Gli Allievi Elite collezionano nella prima giornata 3 punti contro la Floria 2000, mentre gli Allievi B si riscattano dal pareggio della scorsa settimana segnando 3 reti al Navacchio. Bene anche la performance dei Giovanissimi Elite, chiusa sulla parità contro il Margine Coperta. Ancora qualche giorno di attesa, infine, per i Giovanissimi B che scenderanno in campo per l’esordio proprio questa settimana.

Un risultato cercato e ottenuto con determinazione: gli Allievi Elite guidati da mister Gigli sconfiggono la Floria 2000 per 3 a 0. Ottima la prestazione di Gaddini che mette a segno nel primo tempo due reti. Nella ripresa Egger serve Amato che conclude i giochi con un bel pallonetto. Prossimo match contro il Maliseti Tobbianese.

Floria 2000 – Tau Calcio 0-3

Formazione Floria 2000: Fabiani, Margheri, Prunecchi, Gattai, Nannelli, Cirillo, Fantoni, Bartolini, Cavicchi, Sinteregan, Giudice, Calderini, Pruneti, Passa, Ciabatti, Minischetti, Testa Francesco.

Formazione Tau Calcio: Donati, Magini G., Muccioli, Rinaldi, Fanani Federico, Egger, Sauro, Pratesi G., Amato, Magini L., Gaddini. A disp.: Marconi, Berruti, Carrara, Gori, Margheri Matteo, Perlongo, Pini, Rombi.

Reti: Amato, Gaddini (2).

Bene anche gli Allievi B che segnano tre reti al Navacchio Zambra, in una partita quasi sempre dominata dai colori amaranto. Con la rete di Bellucci, i ragazzi di mister Bozzi si portano in vantaggio al 22’ del primo tempo. Bachini raddoppia il risultato nel secondo tempo e Meconi conferma la superiorità del Tau. Un inizio in grande, quindi, per gli Allievi B reduci dal pareggio contro lo Zenith e prossimi ad affrontare la Fortis Juventus.

Tau Calcio – Navacchio Zambra: 3-0

Formazione Tau Calcio: Likaj, Filieri, Pallanti, Marchetti, Amorusi, Lartini, Bini, Silvano, Menconi, Tragni, Bellucci, Abutoaei, Lentini, Iannello, Selmi, Coppola, Bachini, D’Andrea Pisani, Tavanti .

Formazione Navacchio Zambra: Cervelli, Boschi, Montagnani, Gori, Venturi, Franceschi, Pistolesi, Pagni, Patalani, Mucci, Ruffi, Liuzzo, Mattonai, Vara, De Giorgi, Masini, Emanuele, Amaro Da Silva, Fenzi.

Reti: Menconi, Bachini, Bellucci

Un po’ di amaro in bocca per i Giovanissimi Elite che non sfondano contro il Margine Coperta. Finisce infatti sull’1 a 1 la prima gara della squadra di mister Pucci. Gli amaranto passano subito in vantaggio, ma il contrattacco del Margine Coperta non perdona e va a segno alla prima occasione per il gol. La strada è ancora lunga e il Tau sta già preparando l’incontro con la Floria 2000.

Margine Coperta – Tau Calcio 1-1

Formazione Tau Calcio: Di Biagio, Bindi, Giannotti, Goretti, Ceccarelli, Cecilia, Vitrani, Bartolini, Ceraolo, Rocco, Tirinnanzi, Calu Darius Ilie, Fiorentini M., Lleshi, Marioni, Carmignani, Matacera, Di Vita, Oliva, Gigante.

Formazione Margine Coperta: Ricci Alessio, Giunta, Papa, Celli, Vignozzi, Paolinelli, Scottu, Tocci, Stella, Birindelli Mirko, Cherubini, Santori Aleandro, Boccaccini, Mogavero, Ricci, Pergola.

Reti: Tirinnanzi (T), Cherubini (MC).