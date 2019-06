Due nuovi appuntamenti con il corso sul giornalismo del Centro di Cultura

LUCCA – Prosegue il corso sul giornalismo organizzato dal Centro di Cultura. I prossimi appuntamenti si terranno i sabati 8 e 22 giugno a Lucca, alla casa delle associazioni in via San Nicolao 81, dalle 9 alle 13. Gli incontri sono aperti al pubblico e sono rivolti in particolare agli insegnanti e ai giornalisti. Per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti ogni corso rilascerà ai partecipanti 4 crediti formativi non deontologici.

Il corso “Le dimenticate regole del buon giornalismo: l’esempio del Guardian” si terrà l’8 giugno. Attraverso l’esempio del celebre quotidiano britannico si cercherà di capire cosa si intende per buon giornalismo. Farà da relatrice Daniela Tonolini, docente a contratto del Dipartimento di Italianistica e Comparatistica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e docente nel laboratorio di Teoria e pratiche di scrittura argomentativa. È autrice di pubblicazioni su temi di letteratura, tra i quali Letteratura è formazione (2017) e Letteratura e letterature cross-mediali (2019).

Ultimo appuntamento il 22 giugno con “Le cronache del dolore di ieri e di oggi”. Farà da relatore il professor Ermanno Paccagnini, ordinario di Letteratura italiana contemporanea, Direttore del Dipartimento di Italianistica e comparativistica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. È docente di Letteratura italiana contemporanea, di Letteratura e letterature cross-mediali e di Lingua italiana nella comunicazione letteraria e giornalistica. Collabora stabilmente con “La lettura” del Corriere della Sera.

I giornalisti interessati ai crediti formativi devono iscriversi ai corsi attraverso la piattaforma Sigef nella sezione “Corsi enti terzi”. Per maggiori informazioni 349 0964580 (Gemma Giannini), e-mail cdc.lucca@nullunicatt.it.