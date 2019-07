Due mesi tra Notti Bianche, intrattenimento, musica, animazione, mercatini e degustazioni

PIETRASANTA – Più di 50 eventi, due mesi di iniziative tra luglio ed agosto e tanti appuntamenti speciali come la Festa della Luna in occasione della Notte Bianca, la due giorni dedicata ai vini Doc del territorio in collaborazione con Coldiretti e la Festa del Pontile ma anche eventi legati alla tradizione tonfanina come i mercatini dell’ingegno e dell’artigianato ogni mercoledì, il torneo di burracco e il cinema per i ragazzi. Ed ancora presentazioni di libri, mostre, concerti, musica, intrattenimento, animazione e tanta vivacità.

Tonfano si tuffa nell’estate sfoderando un calendario di appuntamenti lungo due mesi (ed oltre) per accogliere al meglio i turisti che scelgono Marina di Pietrasanta per le loro vacanze, rendere più piacevole le serate ai residenti e sostenere le attività commerciali della frazione. Organizzato da Marina Eventi, l’associazione che raduna le attività commerciali di Tonfano con il patrocinio del Comune di Pietrasanta, il calendario è un meltin’pot di generi pensato per la famiglia ma anche per i giovani.

“Tonfano è l’oasi commerciale della Marina. – ha spiegato Andrea Cosci, Assessore agli Eventi durante la presentazione – Gli eventi sono uno dei mezzi per attirare flussi, presenze, consumi, vivacizzare le notti d’estate ed intrattenere i residenti. L’obiettivo di tutti noi è quello di far lavorare le attività commerciali offrendo intrattenimento e grande varietà. In estate, come in inverno. Marina Eventi è l’anima di Tonfano e lo dimostra anche questa volta”.

La programmazione si apre ufficialmente mercoledì 3 luglio con il primo dei dodici mercatini dell’ingegno e degli hobbisti che per tutta l’estate, ogni mercoledì, animerà il centro di Tonfano (dalle 18.00 in poi). Tra le presentazioni spiccano, per esempio, “Il Libro bianco degli Ufo” dell’ufologo Morendo Tambellini (6 luglio dalle ore 21.00), “Dimmi come scrivi e ti dirò chi sei” con la grafologa Maria Laura Ferrari (13 luglio alle ore 21.00) ed ancora la Notte Bianca resa ancora più spettacolare dalle contaminazioni nostalgiche di Woodstock con musica dal vivo, auto d’epoca e l’anniversario dello sbarco sulla Luna (20 luglio).

Tra le novità la due giorni dedicata ai vini Doc del territorio della provincia di Lucca e Massa Carrara con la prima edizione di “Marina diVino” organizzata da Coldiretti con la presenza di decine di viticoltori lungo il centro di Tonfano (20 e 21 luglio dalle 18.00 alle 23.00). Molte le iniziative organizzate nell’arco dei due mesi nel contesto dell’area di Marina Eventi portate in dote da associazioni e realtà del territorio.

“Il calendario – spiega Marco Rebecchi, Presidente Marina Eventi – sarà aggiornato con periodicità quindicinale così da essere sempre puntuale e preciso. Tonfano vuole offrire di più ai suoi ospiti e agli stessi abitanti portando in dote all’estate un calendario che rispecchia perfettamente lo spirito della stagione fatto di leggerezza, nostalgia, cultura, arte, intrattenimento, freschezza, libertà e divertimento a due passi dal mare. Mare e commercio si incontrano nel segno di Marina Eventi”.