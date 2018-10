Due giorni con “Pietrasanta da Bere”, due mesi di eventi tra cultura, cibo, arte…e Natale

PIETRASANTA – Due giorni di mixology in Piazza Duomo con Pietrasanta da Bere. Torna da domenica 4 a lunedì 5 novembre l’appuntamento con i migliori bar e bartender di Pietrasanta, per l’evento dedicato al bere responsabile e di qualità.

Promosso da Le Botteghe di Pietrasanta con il patrocinio del Comune di Pietrasanta e la collaborazione di B’art, Bar Avio, Bar De Lo Studio, Bar Gatto Nero, Bar Grimaldi, Bar Pietrasantese, Bar Pino Colado, Caffè Al Teatro, Cobra Cocktail Club, Filippo MUD Bar, Fubi’S, Il Duomo, Ristorum in Petra Sancta, Serendipity, e Vintage, con il supporto organizzativo dell’agenzia Versilia E20, Pietrasanta da Bere apre due mesi di eventi nel centro storico tra cultura, cibo, arte ed intrattenimento anche per i più piccoli. “Più eventi, più promozione e più collaborazione con le imprese del territorio ed i commercianti delle Botteghe con cui stiamo collaborando molto bene – spiega Alberto Stefano Giovannetti, Sindaco di Pietrasanta – per creare contenitori ed occasioni innovative ed originali per attrarre flussi e visitatori: è questo il percorso a cui intendiamo garantire continuità. Dopo il pieno di Pietrasanta Medievale con 20mila presenze e di Libropolis con oltre 3 mila, Pietrasanta sarà per due mesi al centro della scena con eventi di qualità e di livello: Pietrasanta da Bere, il nostro San Martino il 10 e 11 novembre, il Festival della Filosofia con i migliori filosofi italiani al Teatro Comunale il 17 e 18 novembre ed ancora gli eventi legati al Natale con 15 giorni di mercato, luminarie e molto altro a partire dal 1 dicembre, la retrospettiva del nostro amato artista Romano Cosci, il programma di iniziative di Pietrasanta a misura di bambino e naturalmente i nostri musei. Saranno due mesi di grande richiamo per turisti e visitatori di tutta la costa”.

Idee anche per la Marina che la neo amministrazione non lascerà sola: “ora abbiamo il tempo per programmare la prossima estate sulla Marina – conclude il primo cittadino – anche grazie all’associazione Marina Eventi e alla Pro Focette”. Tutti gli eventi su www.comune.pietrasanta.lu.it e www.museodeibozzetti.it oltre Facebook ed Instagram.

Tornando a Pietrasanta da Bere salgono a quindici i locali aderenti, che allestiranno postazioni personalizzate nel cuore del centro storico, dando vita a un esclusivo percorso di cocktail tasting, con proposte (alcoliche e non) pensate appositamente per l’evento e mai presentate prima. Un’esperienza per guidare i visitatori alla scoperta di sapori e combinazioni nuove, promuovendo il talento e la cultura del bere bene, per un consumo più consapevole e attento. “Come associazione, siamo felici di promuovere un evento che valorizza la competenza e la qualità del servizio dei locali di Pietrasanta, – commenta Stefano Sermattei, presidente de Le Botteghe di Pietrasanta – una città nota per il suo grande valore artistico e culturale, ma anche per la vivacità della sua vita notturna. Crediamo molto in questa iniziativa e nella professionalità delle realtà coinvolte, ci auguriamo che continui a crescere come punto di riferimento per curiosi e appassionati”.

Ai visitatori basterà acquistare una tessera da presentare in ogni postazione bar per poter degustare tutti i 15 cocktail originali, immersi nella splendida cornice di Piazza Duomo e circondati dalle monumentali e suggestive sculture dell’artista Manolo Valdés. Durante l’evento, sono previsti spettacoli d’intrattenimento live e sarà possibile accompagnare i drink con le specialità di diversi punti ristoro.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts