Due corsi di alta formazione gratuiti a Camaiore dedicati a disoccupati già diplomati

CAMAIORE – Imparare a realizzare impianti elettrici e sistemi per il risparmio energetico o a gestire e programmare sistemi di controllo di produzione industriale (PLC). Sono queste le due competenze che si acquisiscono con due corsi di qualifica, completamente gratuiti, in programma nei prossimi mesi dedicati a maggiorenni disoccupati e diplomati, organizzati dall’agenzia formativa Teseo.

Entrambi i corsi sono finanziati nell’ambito del progetto “Elettrotech” da parte del Fondo Sociale Euopoeo 2014-2020 e rientrano nell’ambito di Giovanisì, progetto della Regione Toscana. L’agenzia organizzatrice è Teseo (capofila del progetto).

Il primo è un corso per “Tecnico della realizzazione di impianti elettrici e per il risparmio energetico”. Il corso, che prenderà il via con una lezione preliminare a maggio per poi riprendere dopo l’estate da settembre in poi, è articolato in 642 ore di lezione, 310 delle quali da effettuare direttamente in azienda come stage formativo, le restanti 332 ore in aula-laboratorio. Per frequentare il corso bisogna essere disoccupati e avere già conseguito il diploma di scuola superiore (o in alternativa di aver lavorato 3 anni nello stesso settore). La frequenza è obbligatoria, la partecipazione gratuita.

Il secondo corso , invece, riguarda la figura di “Tecnico delle attività di installazione, programmazione e manutenzione di sistemi di programmazione e controllo della produzione industriale”. La durata è di 600 ore, delle quali 300 ore in aula-laboratorio e 300 ore in stage presso aziende del territorio.

Anche in questo caso le lezioni sono destinate a maggiorenni disoccupati e con titolo di studio di scuola superiore (o tre anni di attività lavorativa nello specifico campo del corso). Anche questo corso altamente formativo vedrà una prima lezione introduttiva a maggio per poi riprendere a ritmi serrati dopo l’estate. Due occasioni importanti per cercare di entrare, o tornare attivamente, nel mondo del lavoro.

Per informazioni e iscrizioni (che devono essere redatte su apposito modulo scaricabile dai siti www.regione.toscana.it e www.teseogroup.eu o disponibile presso la sede di Teseo in via delle Bocchette – Capezzano Pianore) si può contattare l’agenzia Teseo (telefono 0584.426202, mail agenziaformativa@nullteseofor.it).