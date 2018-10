Due atleti della Akitsukai Lucca nella delegazione nazionale in partenza per i campionati europei di Iaido

LUCCA – Il sindaco Alessandro Tambellini ha ricevuto a Palazzo Orsetti gli atleti dell’associazione Akitsukai Lucca in partenza per i campionati europei di Iaido che si terranno a Zawiercie in Polonia dal 26 al 28 ottobre.

Si tratta di Stefano Teani e Rosita Giovannetti, convocati nella Nazionale italiana di Iaido, che all’incontro con il primo cittadino, sono stati accompagnati dagli allenatori e team manager della nazionale Alessandro Natali e Anna Rosolini.

E’ stata questa l’occasione per il sindaco di fare agli atleti un grande “in bocca al lupo” per questo importante appuntamento sportivo.

L’ultima selezione per la convocazione degli atleti in nazionale per i campionati europei della disciplina che viene praticata con la katana, la spada giapponese, si è svolta nei mesi estivi proprio a Lucca, al Palazzetto dello Sport, in una gara di livello nazionale che ha visto la partecipazione di atleti da tutta Italia.