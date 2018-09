DS Smith: per i comitati della Piana la Conferenza dei Servizi è passata sotto silenzio

CAPANNORI – Nel silenzio generale delle Istituzioni coinvolte, stamani in Regione si terrà la fase finale della conferenza dei servizi che dovrà approvare o meno il raddoppio della Ds Smith.

Se questo malauguratamente dovesse passare la qualità dell’aria della Piana, già gravemente compromessa, avrebbe un altro duro colpo.

E pensare che proprio in questi giorni la Regione Toscana, da poco sanzionata dalla Comunità Europea per i continui sforamenti dei parametri nelle nostre zone, ha annunciato che stanzierà oltre 5 milioni di euro per ridurre le emissioni in atmosfera.

Inutile spendere soldi pubblici per ridurre gli inquinanti, se poi si permette alle multinazionali di raddoppiare la produzione e quindi le emissioni.

Sarà bene che l’Assessore all’ambiente Fratoni e il presidente della commissione Baccelli anziché fare annunci sui quotidiani di impegni di spesa per migliorare l’ambiente, si impegnino veramente per impedire questo ennesimo scempio che andrebbe a solo vantaggio degli azionisti esteri, visto che non produrrebbe nemmeno un solo posto di lavoro in più.

Purtroppo ancora una volta dobbiamo rilevare che nessun’altra associazione oltre la nostra si é mossa nel presentare osservazioni in questa seconda fase di conferenza.

Eppure gli studi presentati dall’azienda sono ancor più dei precedenti ricchi di errori, incongruenze e clamorose contraddizioni, e i dati che emergono a dir poco allarmanti: prelievi di acqua in aumento del 30%, traffico pesante quasi raddoppiato, fumane incrementate dell’84%…..

Nei prossimi giorni renderemo noti questi dati, ma ora é il momento che le Istituzioni preposte alla salvaguardia della salute pubblica facciano il loro dovere a costo di andare contro gli interessi di una multinazionale che ben sappiamo essere molto influente.

Il coordinamento dei Comitati di Paganico – Capannori – Tassignano – Colognora – Montecarlo