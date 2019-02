Doppio stop in settimana per la Farmacia Biagi Capannori. Bene il settore giovanile

CAPANNORI – Settimana sfortunata per la Farmacia Biagi Capannori nel campionato di Promozione. Dopo il successo interno contro i Lucca Skywalkers i biancorossi dovevano infatti affrontare altre due sfide di alta classifica contro la Ludec Porcari e poi a Montale in casa della seconda.

Nel derby, dopo un ottimo avvio, i padroni di casa si ritrovano sotto nel punteggio ma con un grande ultimo quarto riescono a rimettere di nuovo il naso avanti fino al tiro libero del successo finale della Ludec (57-58) messo a segno dall’ex Marco Passaglia. A Montale invece non c’è quasi mai storia con i padroni di casa che prendono un margine anche di 22 punti per poi vincere 63-55.

FARMACIA BIAGI: Lombardi 3, Aytano ne, Andreini 11, Dini 8, Puccinelli, Del Dotto, Barsotti 9, Panzino 4, Piochi, Ghiaré 14, Franchini ne, Masini 8. All. Bernabei.

Bene invece il settore giovanile con l’Under 18 che batte 59-57 il Versilia Basket, gli Esordienti della Gabrielli Viaggi che vincono 23-18 contro il Cefa Castelnuovo e gli Under 15 targati Veravision che espugnano anche Volterra (60-109) nella seconda partita della seconda fase con alte percentuali dall’arco. Unico stop, al fotofinish, per l’Under 16 che perde in casa 46-48 contro Fucecchio.

VERAVISION: Benedetti 6, Biagetti 7, Boschi, Stanghellini, Kola 35, Paterni 4, Aliu 4, Tafa, Di Martella Orsi 40, Frediani 13. All. Piochi.