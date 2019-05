Dopo Torino “Nati per scrivere” sbarca anche alla Fiera del Libro di Imperia

VIAREGGIO – Dopo la recente partecipazione al Salone internazionale del libro di Torino, “Nati per scrivere”, l’associazione culturale viareggina, nata nel 2016 da un gruppo di appassionati lettori che da anni organizza eventi, laboratori, workshop e incontri, e che, nel 2018, ha creato il marchio editoriale NPS Edizioni, sarà presente alla XVIII edizione del Festival della cultura mediterranea, che animerà le vie diPorto Maurizio, a Imperia, dal 31 maggio al 2 giugno 2019

Un’altra nuova collaborazione che, aggiungendosi a quelle già avviate con numerosi altri festival italiani, porta la realtà viareggina a essere sempre più nazionale. “Nati per scrivere” al festival curerà la doppia presentazione dei libri “La guerra dei lupi” (Edizioni Il Ciliegio, 2017), di Alessio Del Debbio, e “Il sigillo delle cento chiavi”, di Daniela Tresconi (Panesi Edizioni, 2019), che si terrà sabato 1 giugno, alle 15.30, al Caffè Maurizio & Charlie, in Via XX Settembre 55, a Porto Maurizio: due romanzi ambientati in Toscana e Liguria, ricchi di mistero, storia e magia, dalle forti componenti territoriali.

Per tutta la durata del festival, tra Via Cascione e Via XX settembre saranno posizionati gli stand dei vari espositori, tra cui quello di “Nati per scrivere”, dove sarà possibile trovare le ultime uscite: “Il mistero di Virginia Hayley”, romanzo gotico di Alessio Filisdeo ambientato nella Londra vittoriana; il primo volume di “Bestie d’Italia”, antologia di racconti nata per recuperare e valorizzare il folclore italiano; e i libri del Progetto Giovani, pensato per avvicinare i giovani alla lettura, partendo da tematiche a loro vicine, come amicizia, adolescenza e bullismo: “Anime contro”, romanzo young adults di Alessio Del Debbio, e “Giovani inversi. Poesie in tempi di bullismo e altre prepotenze”, silloge poetica di Romina Lombardi, illustrata da Alice Walczer Baldinazzo, assieme a segnalibri, borse e piccoli omaggi.

Alcuni scrittori si alterneranno allo stand, nei tre giorni di fiera, per incontrare i lettori e firmare dediche e autografi. Un’occasione per conoscere dal vivo talentuosi scrittori.

(Per rimanere aggiornati, è online la pagina Facebook dell’evento “Nati per scrivere alla Fiera del libro di Imperia”: https://www.facebook.com/ events/2194319623944879/)