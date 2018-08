Dopo la pausa estiva, ripartono i corsi formativi in Versilia di Confcommercio

VIAREGGIO – Dopo i mesi estivi riprendono i corsi formativi di Confcommercio, studiati per rispondere al meglio alle esigenze occupazionali del territorio ed offrire opportunità di inserimento nel mercato del lavoro.

Il 19 settembre si comincia con il corso haccp, necessario per lavorare nel settore dei pubblici esercizi e del commercio alimentare

Il 1 ottobre partirà il corso per agenti immobiliari per chi vuole sostenere l’esame di abilitazione in Camera di commercio e ci sono ancora posti disponibili.

Inoltre, sono sempre aperte le iscrizioni per il corso Sab (ex Rec), rivolto a chi volesse aprire o prendere in gestione un bar o un ristorante oppure un’attività di vendita di generi alimentari, e per i corsi obbligatori attinenti all’ambito della sicurezza in azienda prevista dalla legge 81/2008

Tutti i corsi si terranno nella sede Confcommercio di Viareggio, in via Repaci 18.

Per tutte le informazioni è possibile chiamare lo 0584.618654 o mandare una mail a versilia@nullconfcommercio.lu.it