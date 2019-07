Donny Cates e Daniel Warren Johnson sbarcano per la prima volta in Europa

LUCCA – Donny Cates e Daniel Warren Johnson, due degli autori americani più apprezzati e influenti degli ultimi anni, saranno ospiti della prossima edizione del festival in collaborazione con saldaPress.

Grazie alla sua dirompente creatività e all’eccezionale versatilità con cui si è mosso tra fumetto indipendente e mainstream, Donny Cates è stato capace di imporsi nel giro di pochissimo tempo come uno degli sceneggiatori più innovativi e interessanti dell’industria fumettistica statunitense, pubblicando per Image Comics, AfterShock Comics e Dark Horse fino ad arrivare a Marvel, che gli ha affidato alcuni titoli e personaggi del Marvel Universe diventati rapidamente veri e propri cult.

In anteprima per Lucca Comics & Games, per saldaPress uscirà “Ghost Fleet – Il convoglio fantasma”, un adrenalinico graphic novel prodotto da Image Comics e disegnato proprio da Daniel Warren Johnson, talentuoso autore statunitense il cui segno e storytelling mescolano in modo innovativo elementi del manga e della tradizione muscolare USA.