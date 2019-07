Donatella Buonriposi ospite del talk show di Real Collegio Estate

LUCCA – La scuola che cambia, gli organici e le relazioni con le famiglie. Ma anche la didattica, le necessità degli studenti e dei docenti di confrontarsi con un mondo in rapida evoluzione, le nuove opportunità dell’intercultura.

Di questo, e di altri argomenti che emergeranno anche dal dibattito con il pubblico, si parlerà domani (30 luglio) a partire dalle 21,30 nel chiostro di Santa Caterina. Ospite della serata condotta dal giornalista Paolo Mandoli sarà la dirigente dell’ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, Donatella Buonriposi.

Un’interlocutrice interessante anche per il ruolo politico ricoperto in città: ex assessore alle politiche formative della giunta Favilla, oggi consigliera comunale capogruppo della lista civica Lei Lucca. La conversazione farà il punto sullo stato attuale degli edifici scolastici, toccherà l’annoso tema delle sedi e della necessità di accorpamento di plessi; ma ci sarà anche spazio per un excursus sugli stimoli offerti dalle nuove tecnologie e dall’alternanza scuola lavoro, per arrivare infine a parlare degli strumenti con cui affrontare e combattere gli episodi di bullismo.

Il talk di domani è il terzo appuntamento del martedì della nuova rassegna Real Collegio Estate: una serie di eventi per valorizzare il poco conosciuto chiostro di Santa Caterina, nati dalla collaborazione tra il Real Collegio e alcune importanti realtà culturali del territorio: Virtuoso & Belcanto, Experia, Animando, Circolo del Jazz Lucca e Teatro del Giglio. Gli incontri condotti da Paolo Mandoli proseguiranno ogni martedì fino al 27 agosto. Si accede al chiostro da una porta opportunamente indicata di fianco alla facciata della basilica di San Frediano, su via della Cavallerizza.

Il prossimo evento sarà a cura dell’associazione di cultura musicale Animando. Venerdì (2 agosto), spazio alla musica di tradizione con il recital Napoli nel cuore.