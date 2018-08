Domenica l’esordio in campionato del Ghivoborgo

BORGO A MOZZANO – Domenica 19 agosto prende il via ufficiale della stagione 2018/2019 della società di serie d ghivizzano Borgo a mozzano.

Per la società disputare per il Quarto anno consecutivo un campionato nazionale rappresenta un grande onore e un impegno a fare sempre meglio per la promozione dello sport , per valorizzare i giovani della valle e rendere felici tutti gli sportivi della Garfagnana e media valle nel assistere a un campionato nazionale altamente competitivo con squadre importanti .

Domenica 19 agosto ore 16 presso il magnifico stadio delle terme di bagni di Lucca prima partita di coppa Italia nazionale contro il Tutto Cuoio .

Sarà la prima occasione di vedere all’opera , in partita ufficiale , il nuovo mister il “condottiero “Guido Pagliuca e la nuovissima rosa di giocatori ampiamente rifatta ( solo quattro sono stati riconfermati) contro propio l ‘ex capitano Di Paola.

Vi alleghiamo La Rosa della prima squadra composta dal grande lavoro del DS Luca Pacitto e dal team manager Rodolfo Marracci che la società vuole ringraziare pubblicamente per la loro passione , la loro competenza sportiva e valore umano.

La società invita tutti gli sportivi e tifosi a partecipare all’evento sportivo perché da subito i ragazzi che scendano in campo sentono il calore umano e l’attaccamento alla maglia bianca rossa e celeste della prima squadra della valle.

Staff:

Guido Pagliauca allenatore

Lorenzo Spanu Vice allenatore

Paolo Maggiantini, preparatore dei portieri

Franco Brunetti, collaboratore

Edoardo Bertacchini, preparatore atletico

Doroni Silvio, massaggiatore

Malfatti Riccardo medico sociale

Portieri:

Sottoriva Federico.

Petroni Marco.

Difensori:

Barsotti Lorenzo.

Gargano. Mattia.

Diana Giorgio.

Sciannamè Claudio

Lecceti Andrea.

Maccabruni Fabio.

De Santis Fabrizio.

Centrocampisti:

Marigliani Paolo.

Nottoli. Edoardo.

Nole’ Matteo.

Tagliavacche Luca.

Marino Simone.

Chianese Elia.

Ghini Matteo.

Attaccanti:

Frugoli Diego.

Micchi Nicolò

Ortolini Raffaele.

Presici Simone.