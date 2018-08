Domenica il Carnevale di Viareggio svela al mondo i bozzetti del prossimo anno

VIAREGGIO – La macchina del Carnevale a Viareggio non si ferma e anche in piena estate la creatività degli artisti è al lavoro, per progettare le grandi opere allegoriche che sfileranno sui Viali a Mare dal 9 febbraio al 5 marzo 2019.

Il primo atto della prossima edizione, dedicata alla donna, è in programma domenica 19 agosto in piazza Burlamacco alla Cittadella del Carnevale. A partire dalle ore 21 serata spettacolo per la presentazione dei bozzetti delle opere allegoriche in concorso. Animazione, musica, coreografie, video e sketch saranno gli ingredienti della manifestazione, ad ingresso libero, in cui i maestri della cartapesta sveleranno, al pubblico e ai media, i bozzetti delle grandi costruzioni che vedremo sfilare.

La serata sarà anche l’occasione per ascoltare il brano musicale composto da Maria Teresa Marchionni per il Carnevale di Viareggio 1949, dal titolo “Viareggio regina del mare”, mai registrato e che quindi non è ancora entrato a far parte del patrimonio storico di canzoni per Viareggio, pur essendo brano ufficiale di quell’edizione. Sarà proposto con l’arrangiamento di Abramo Butrichi e la band La bicicletta a righe. Maria Teresa Marchionni è una delle pochissime autrici di musiche e parole per il Carnevale. Ad impreziosire la serata: la partecipazione della Corale Puccini che proporrà un repertorio di brani della tradizione del Carnevale di Viareggio. Saranno proiettati anche video speciali con immagini suggestive dei Corsi mascherati 1929, 1934 e 1949.

Nel corso della presentazione dei bozzetti saranno assegnati i premi speciali intitolati a Giuseppe Giannini, Alberto Sargentini, Francesco Del Carlo, Cravache, Enrico Casani, Egisto Malfatti, Brunello Romani.

Lo spettacolo sarà condotto dalla coppia: Daniele Maffei, speaker ufficiale e Monica Guidi, consigliere di amministrazione della Fondazione Carnevale.