Domenica giornata di mobilitazione per sensibilizzare sulla situazione dei balneari

VIAREGGIO – Una giornata di mobilitazione per sensibilizzare clienti ed opinione pubblica sulla reale situazione degli operatori della balneazione del nostro torritorio.

E’ questa l’iniziativa messa in atto dal SIB, Sindacato Italiano Balneari di Confcommercio, che si svolgerà l’intera giornata di domenica 26 agosto per informare sulla drammatica situazione in cui versa la balneazione attrezzata italiana per effetto della direttiva servizi, meglio conosciuta come Direttiva Bolkestein.

«La giornata dei balneari – conferma il presidente del Sib Confcommercio Lucca e Massa Carrara – offrirà l’opportunità di richiamare l’attenzione dei cittadini e dei rappresentanti politici sui problemi del settore e sulla necessità di arrivare in tempi stretti ad una legge di riforma che metta al centro la tutela delle imprese. Per chi volesse aderire è possibile ritirare il materiale informativo ed i gadgets messi a disposizione dal Sib presso il Bagno Pardini di Lido di Camaiore ed il Bagno Venezia di Marina di Carrara».