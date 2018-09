Domenica a Camaiore torna FrancigenAmica, per riscoprire il tratto camaiorese della via dei pellegrini

CAMAIORE – Domenica 23 settembre nel Comune di Camaiore torna la FrancigenAmica, l’evento unico nel suo genere nato per riscoprire il tratto camaiorese della Via Francigena tra tradizioni territoriali, prodotti locali, incontri, giochi e divertimento.

La 3° edizione si svilupperà su tre percorsi panoramici, con animazione, punti ristoro e degustazione di prodotti locali lungo il tragitto, per rimettersi in cammino come gli antichi pellegrini sul tratto camaiorese della storica via di pellegrinaggio.

Il percorso breve FranciWalk partirà da Incaba e arriverà nel Centro Storico di Camaiore costeggiando il fiume: 4 km facilmente percorribili su strada pianeggiante tra asfalto e sterrato, ideale per famiglie con bambini.

I pellegrini che si incammineranno sul percorso medio di 8 km partiranno da Incaba proseguendo verso Santa Lucia e Montebello con arrivo a Camaiore. Ad aprire la strada sul tragitto di media difficoltà sarà un Pellegrino Guida che condurrà il gruppo verso la meta.

Altri Pellegrini Guida condurranno gli avventurieri che si metteranno in cammino sul percorso lungo di 16 km, che partirà da Incaba verso Prado, Pieve, Buchignano, Nocchi, Montemagno, con arrivo a Camaiore.

Grande ritorno della 3° edizione é la FranciDog, l’evento nell’evento dedicato al migliore amico dell’uomo. Cani & padroni potranno divertirsi immersi nel verde con attività, obedience, disco dog e esibizioni di agility dog a cura del Centro Cinofilo [El Perro Loco e gadget offerti dal partner Husse. La FranciDog si svolgerà sul medesimo percorso breve di 4 km della FranciWalk.

Divertimento e panorami mozzafiato assicurati: una bella occasione per praticare attività fisica all’aria aperta, godere di scenari incontaminati tra storia, natura e gastronomia. Prima e dopo i percorsi in programma tante attività, con incontri, animazione, musica, area kids per i più piccoli e lo spettacolo teatrale “Solo una Favola” di Policardia Teatro.

“Siamo lieti di accogliere la 3° edizione dell’evento che apre la stagione autunnale e arricchisce un mese di settembre all’insegna della riscoperta del nostro meraviglioso territorio”, ha fatto sapere il Sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto. “La Via Francigena è stata sin dal nostro primo mandato amministrativo una delle priorità di investimento. È lontano il tempo in cui questo tema era riservato a storici e addetti ai lavori: oggi la Francigena è un patrimonio comune a tutta la cittadinanza, per l’al tissimo rilievo culturale e le possibilità di sviluppo economico che dona. Manifestazioni come questa – conclude Del Dotto – hanno avuto, e tuttora hanno, il pregio di aprire al grande pubblico questo scrigno, contribuendo in maniera decisiva alla consapevolezza di avere in casa una ricchezza inestimabile”.

Le iscrizioni online sul sito www.francigenamica.com rimarranno aperte fino al 21 settembre. Il giorno dell’evento (23 settembre) iscrizioni last minute presso Incaba dalle 8.30 alle 11.

Tutti gli iscritti riceveranno pettorale e pacco gara zainetto con mappa dei percorsi, gadget e ticket per accedere alle degustazioni e ai punti ristoro lungo i percorsi. Partecipazione per i bambini fino a 10 anni gratuita (previa registrazione).

Novità 2018 è il Pasta Party finale: adulti e bambini potranno rifocillarsi al termine dei percorsi con Pasta al pomodoro e secondo di carne.

In contemporanea sulla Via Francigena si terranno anche la FranciBike e la Granfondo della Versilia Offroad dedicate agli appassionati di MTB – mountain bike.

La FranciBike consentirà di pedalare in tranquillità, senza grandi ostacoli né dislivelli impegnativi su un percorso di circa 15 km: tutti, con un po’ di allenamento, potranno affrontare un’esperienza da ricordare, con una bici ibrida (e-bike) o una mountain bike. Iscrizioni last minute e partenza (ore 10) dallo Stadio di Camaiore.

I due percorsi della Granfondo della Versilia Offroad sono invece consigliati per i bikers più esperti: entrambi, sia quello non competitivo di 30 km e che quello competitivo di 50 km, sono di medio-alta difficoltà e richiedono certificato medico con idoneità agonistica in corso di validità e tessera di affiliazione. Partenza ore 10.00 da llo Stadio di Camaiore. Organizzazione a cura di Granfondo della Versilia asd: per informazioni, programma e iscrizioni visitare il sito www.granfondoversiliaoffroad.it.

FrancigenAmica fa parte del progetto “La Nostra Francigena” organizzata da Regione Toscana, Consiglio regionale della Toscana e Toscana Promozione Turistica in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene e il Consiglio d’Europa.

PROGRAMMA

AREA PARTENZA – Incaba Toys Center

8.30: apertura Villaggio FrancigenAmica alla presenza dell’Amministrazione Comunale

8.30 – 11.00: Iscrizioni Last Minute

9.30 – 10.00: Riscaldamento a cura di Punto Fitness

10.15: Partenza percorso 16 km

10.30: Partenza percorso 8 km

10.40 – 11.10: Riscaldamento a cura di Punto Fitness

11.15: Partenza percorso 4 km + FranciDog

AREA ARRIVO – “Il Colosseo”, Centro Storico di Camaiore

12.00: Saluto del Sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto

12.15: Saluto ATVF – Associazione Toscana Via Francigena

12.30: inizio PASTA PARTY

12.30 – 13.30: Zumba e animazione a cura di Palestra Cleopatra

13.30 – 14.30: Spettacolo Teatrale per grandi e piccini “Solo una Favola” di Policardia Teatro – 1° replica

14.30 – 15.30: Esibizioni di Agility Dog a cura di El Perro Loco

15.00 – 16.00: Premiazioni Granfondo della Versilia Offroad 2018

16.00 – 16.30: Disco Dog a cura di El Perro Loco

16.30 – 17.30: Spettacolo Teatrale per grandi e piccini “Solo una Favola” di Policardia Teatro – 2° replica

AREA KIDS 12.00 – 17.30 c/o “Il Colosseo”< br />– Giochi in legno a cura di Re Artù

– Truccabimbi a cura di Cosa Vorresti Essere?

– Gonfiabile & giochi

DOG AREA 11.30 -13.00, lungo il percorso di 4 km

– Attività con Pony e Battesimo della Sella a cura di Centro Ippico Il Sentiero

– Disco dog, obedience e attività con gli esperti cinofili de El Perro Loco

Il programma potrebbe subire variazioni.

Per informazioni www.francigenamica.com e www.facebook.com/francigenamica.