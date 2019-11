Domenica 10 novembre Porcari celebra la festa dell’Unità Nazionale 

PORCARI – Come ogni anno, per non sovrapporsi alla cerimonia ufficiale che si è tenuta a Lucca lunedì scorso 4 novembre, il Comune di Porcari ha deciso di posticipare a domenica 10 novembre la sua celebrazione della giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Ecco il programma.

Alle 10,30 raduno in piazza Felice Orsi e cerimonia solenne dell’Alzabandiera cui seguirà la sfilata del corteo attraverso via del Municipio, via Roma, via della Chiesa fino a raggiungere la Chiesa Parrocchiale di S. Giusto, dove alle 11 sarà celebrata la Santa Messa.

A mezzogiorno il corteo ripartirà dalla Chiesa per sfilare lungo via della Chiesa, via Roma, via del Centenario, viale Marconi, per raggiungere il Monumento ai Caduti in piazza Felice Orsi, ove sarà deposta una corona di alloro. Qui è previsto l’intervento commemorativo del sindaco Leonardo Fornaciari.

Partecipa il corpo musicale della Filarmonica Alfredo Catalani di Porcari.