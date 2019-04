Domani una “Meditazione in musica” a cura della prestigiosa Daventry Choral Society

LUCCA – Ogni anno aumenta la presenza dei cori e delle varie ensemble musicali e corali che chiedono di potersi esibire nella nostra città, ricca di tradizioni musicali e meta di chi viene in tournée nel nostro paese.

Così la sera di Martedi 16 Aprile alle ore 21,00 presso la Cattedrale di San Martino, un altro prestigioso coro si aggiungerà alla rassegna dei concerti in cattedrale.

Si tratterà di una “Meditazione in musica” a cura della prestigiosa Daventry Choral Society (Inghilterra).

Si tratta di un’altra realtà prestigiosa del mondo anglosassone ove la musica viene studiata fin dall’infanzia.

La coincidenza con il tempo della settimana santa ha determinato la scelta di un programma particolarmente legato ai temi della morte e della vita e di un certo impatto spirituale con autori quali Franck, Bruckner, Fauré e gli immancabili Mozart ed Haendel.

L’ingresso è libero e tutta la cittadinanza è invitata

La Daventry Choral Society, è un coro misto proveniente da Daventry, una città della contea del Northamptonshire, in Inghilterra.

Daventry Choral Society è stata fondata nel 1989, conta 80 membri, 50 dei quali formano il coro per il tour in Toscana. Il direttore del coro è Giles Turner. L’organista è Adrian Moore.

Il coro si esibisce almeno tre volte all’anno nella zona di Daventry. Mira a fornire un punto focale per le persone di tutte le età per sviluppare il loro interesse e talento per il canto.

Il coro si è esibito in tournée a Bruges, Jersey e non vede l’ora di esibirsi per voi in bellissima Toscana.

Coro

Cesar Franck Panis Angelicus

Anton Bruckner Ave Maria

Christus Factus Est

Locus Iste

G F Handel The King Shall Rejoice

W A Mozart Lacrimosa (from Requiem)

Organo solo

F Mendelssohn 3rd Sonata Op 65

Coro

C V Stanford Beati Quorum Via

Justorum Animae

Coelos Ascendit Hodie

G Faure Cantique de Jean Racine

G F Handel Zadok the Priest