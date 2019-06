Domani si terranno le votazioni per il rinnovo delle cariche di Aci Lucca

LUCCA – Puntare sui giovani, rafforzare il legame con i cittadini e con le istituzioni, promuovere nuove campagne per la sicurezza stradale e valorizzare lo sport e il territorio: sono questi gli obiettivi che Aci Lucca si pone per i prossimi anni, sui quali il sodalizio automobilistico chiama a esprimersi anche i soci, 20mila in tutta la provincia. Domani, venerdì 14 giugno, dalle 10 alle 14, sarà infatti possibile recarsi al seggio di via Catalani a Sant’Anna (sede centrale Aci) per partecipare alle votazioni per il rinnovo delle cariche. Può votare chi è socio Aci almeno dal 19 febbraio 2019.