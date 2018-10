Domani sera il live di Ciulla con il suo primo album di esordio

LUCCA – Seconda serata LIVE LUM al Circolo ARCI Sant’alessio

Un piccolo pezzo della storia musicale della nostra città.

Ciulla, dopo due album all’attivo con i violacida (Maciste Dischi), torna a Lucca per suonarci qualche pezzo di quello che sarà il suo primo album di esordio.

L’appuntamento è domani dalle 22.