Domani e giovedì prove gratuite di lezione di teatro con la Cattiva Compagnia

LUCCA – Due giorni di porte aperte e prove gratuite per provare a fare teatro. La Cattiva Compagnia presenta i “Corsi di teatro, dizione e regia” per adulti e i corsi di “teatro per ragazzi” con la possibilità di provare gratuitamente e senza impegno le prime lezioni.

Teatro adulti – Il corso di teatro per adulti principianti si terrà il mercoledì sera, all’Auditorium della Scuola Media Carducci, Piazza San Ponziano a Lucca. Si affronteranno vari aspetti dell’arte della recitazione: consapevolezza corporea, capacità di concentrazione e memoria, conoscenza e uso dello spazio scenico e del ritmo, gestione calibrata ed espressiva delle emozioni, lettura di testi teatrali e analisi della psicologia dei personaggi, teniche di interpretazione e di immedesimazione.

Le due serate di prove libere e gratuite: mercoledì 3 e mercoledì 10 ottobre 2018, dalle 21 alle 23. Il corso avrà cadenza settimanale e terminerà a giugno 2019, con un saggio al Teatro Nieri di Ponte a Moriano

Bambini e Ragazzi: scopri l’attore che è in te. I corsi di teatro per bambini e ragazzi si terranno il giovedì pomeriggio, al Teatro Idelfonso Nieri di Ponte a Moriano (LU). Lo scopo è impare, giocando e divertendosi, ad utilizzare il corpo e la voce in modo artistico e armonioso. Provando ad impersonare storie e personaggi magici, con le emozioni, vivendo un’esperienza socializzante ed istruttiva.

Le due giornate di prove libere e gratuite: giovedì 4 e giovedì 11 ottobre 2018, dalle ore 16:30 alle ore 18. I gruppi verranno suddivisi in base all’età e al numero dei partecipanti, mentre giorno e orario potranno variare a seconda delle esigenze del gruppo. Il corso avrà cadenza settimanale e terminerà a giugno 2019, con un saggio presso lo stesso teatro.

Dizione adulti – Il corso di dizione per adulti principianti si terrà il mercoledì sera, presso l’Auditorium della Scuola Media Carducci, Piazza San Ponziano a Lucca. Conoscere il nostro apparato fonatorio, saper usare la voce senza affaticarsi e modularla in modo da saper esternare tutte le possibili emozioni, parlare in pubblico, ripassare le norme di perfetta dizione in italiano, correggere le inflessioni e le cadenze dialettali e regionali. Le due serate di prove libere e gratuite: mercoledì 3 e mercoledì 10 ottobre 2018, dalle ore 21 alle 23. Il corso avrà cadenza settimanale e terminerà a giugno 2019.

Regia Teatrale – Il corso di regia teatrale si terrà il lunedì sera, al Teatro Idelfonso Nieri di Ponte a Moriano (LU). Si rivolge ad aspiranti registi e appassionati di teatro che vogliano approfondire le metodologie di comprensione dei testi drammaturgici ed apprendere le tecniche di messa in scena degli spettacoli. Un percorso in parte di ampliamento della cultura teatrale e in parte di scoperta dei mezzi fisici, tecnici ed umani che il regista deve imparare a manipolare e a dirigere, al fine di portare a realizzazione la propria “visione”.

Vi aspettiamo per due serate di prove libere e gratuite: lunedì 8 e lunedì 15 ottobre 2018, dalle ore 21 alle ore 23. Il corso avrà cadenza settimanale e terminerà a giugno 2019.

Info e contatti:

www.lacattivacompagniateatro.it

info@nulllacattivacompagniateatro.it

Giovanni: 3924567310

Tiziana: 3477561235

Elisa: 3396300383 (per dizione)