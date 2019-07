Disservizi postali: il sindaco Tarabella ha incontrato i dirigenti di Poste Italiane

VIAREGGIO – Piena collaborazione fra Comune di Seravezza e Poste Italiane per una migliore qualità dei servizi postali sul territorio. È l’impegno scaturito dall’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi in Municipio a Seravezza tra il sindaco Riccardo Tarabella e i referenti zonali di Poste Italiane dopo le lamentele registrate in varie località del Comune per i ritardi nella consegna della corrispondenza. Sono intervenuti per Poste Italiane la responsabile qualità recapito RAM2 Alessandra Picchetti e il responsabile pubbliche amministrazioni locali della macro area centro nord Duccio Lippi. Invitati e presenti al tavolo anche alcuni cittadini, che hanno avuto in tal modo l’occasione di testimoniare la loro esperienza diretta lamentando casi di mancata consegna delle bollette e la conseguente sospensione di servizi primari come quello elettrico o telefonico.

I responsabili di Poste Italiane hanno preso atto delle carenze lamentate e raccolto elementi utili per una puntuale verifica delle modalità di espletamento dei servizi di recapito, nei quali – hanno tenuto a precisare – sono attive localmente anche aziende terze rispetto a Poste Italiane. I dirigenti hanno riferito che, proprio a causa della qualità non soddisfacente dei servizi resi dalle spedizioni postali private, alcuni fra i maggiori fornitori nazionali di servizi di pubblica utilità stanno valutando di tornare ad affidare le loro consegne a Poste Italiane.

«Ringrazio l’azienda per aver risposto prontamente alla nostra richiesta di attenzione e verifica dopo le lamentele dei cittadini – commenta il sindaco Riccardo Tarabella -. I dirigenti intervenuti all’incontro hanno confermato la volontà e l’interesse di Poste Italiane a fornire servizi sempre più puntuali ed efficienti e di questo li ringraziamo. Abbiamo adesso un canale diretto di informazione e segnalazione che sarà utile per migliorare i servizi postali sul nostro territorio. Invito i cittadini a continuare a segnalare le loro eventuali problematiche al Comune. L’occasione dei giorni scorsi è stata propizia anche per accennare alle difficoltà che hanno i residenti delle nostre aree montane ad usufruire dei servizi postali. La riorganizzazione degli uffici ha fortemente penalizzato la montagna negli ultimi anni e credo che ci sia spazio, anche grazie alle nuove tecnologie, per colmare il vuoto che si è venuto a creare. Torneremo a parlarne con i dirigenti di Poste Italiane».

Il servizio di segnalazione guasti attivo sul portale web del Comune di Seravezza (si accede dal menù “servizi online” dalla homepage del sito www.comune.seravezza.lucca.it) è già stato aggiornato permettendo adesso di segnalare anche i disservizi di natura postale. I cittadini sono invitati ad utilizzare questo strumento, che consente di tenere traccia dello stato di avanzamento delle segnalazioni.