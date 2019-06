Disposizioni per cronometro campionati italiani ciclismo under 23

MASSAROSA – Ci siamo a Massarosa si inizia a pedalare per i Campionati Italiani di Ciclismo under 23. Mercoledì 26 giugno è il giorno della Cronometro, quello in cui porre maggiore attenzione anche alla questione viabilità. Percorso di 20 km con partenza a Camaiore e arrivo a Corsanico, inizio della gara con la partenza del primo corridore alle ore 14. A partire dalle 13 circa e per l’intera durata, circa tre ore, fino al passaggio dell’ultimo corridore della cronometro le strade interessate saranno completamente chiuse al traffico. Sul territorio massarosese il percorso prevede il passaggio da: SS 439 sarzanese (dal confine con il comune di Camaiore fino alla Sassaia) – Via Sassaia – via Brentino (variantina) – SP5 Montramito (da nuova rotonda) – SS 439 sarzanese (dalla rotonda di Montramito fino a via Canipaletti) – via Canipaletti – via Matteotti – via Emilia nord – Via delle Sezioni da Piano di Conca (dall’intersezione con via di mezzo) a Corsanico. Ad intervalli ci saranno brevi riaperture della circolazione per far defluire il traffico.

Polizia Municipale ed Amministrazione suggeriscono alcune indicazione utili per la viabilità. A partire dalle 13.00 circa le strade interessate dal circuito (anche in contro-corsa) sono totalmente chiuse al traffico per cui chi viaggia da Lucca verso Viareggio ha solo due possibilità: prendere l’autostrada a Massarosa o passare da Massaciuccoli. Stessa cosa anche per chi da Viareggio volesse raggiungere la zona sud di Massarosa, può arrivare in autostrada o passando da Vecchiano attraverso la via Traversagna Sud, raggiungendo Massaciuccoli. Per quanto riguarda l’uscita da Stiava essendo la Sarzanese chiusa dalla Sassaia verso Camaiore si consiglia di ridurre gli spostamenti al minimo indispensabile.

Indicazioni anche per quanto riguarda la raccolta differenziata: il ritiro è previsto dopo le ore 17.00 e data la presenza di telecamere RAI e fotografi se possibile è richiesto di esporre i bidoncini dopo il passaggio della corsa.