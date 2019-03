“Disobedience” apre il nuovo programma del Circolo del Cinema di Lucca

LUCCA – L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 7 marzo alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film DISOBEDIENCE di Sebastian Lelio. Lei, fotografa emancipata e anticonformista, è la figlia del rabbino e, alla morte del padre, ritorna da New York nella comunità ebraica ortodossa di Londra , essendo stata ‘ripudiata’, anni prima a causa di uno scandalo sessuale… Sebastián Lelio si conferma regista di straordinaria sensibilità e rigore con un film che ha il pregio di entrarti con lentezza dentro, passando dallo spazio claustrofobico dei rituali dell’ebraismo a una storia universale sul coraggio di liberarsi dai lacci che quotidianamente stritolano, soffocano e opprimono. Grande performance delle due attrici Rachel Weisz e Rachel McAdams. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Il film apre il nuovo ciclo che vedrà la proiezione di 6 film al Cinema Centrale incentrati sugli “Amori difficili”: Il gioco delle coppie di Olivier Assayas, La doleur di Emanuell Finkiell, Cold War di Pawel Pawlikowski, Le nostre battaglie di Guillame Senez, L’uomo dal cuore di ferro di Cédric Jimenez e un film in collaborazione con il Lucca Film Festival.

Lunedì 11 marzo alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà il primo appuntamento con la retrospettiva dedicata ai grandi attori americani. Sarà presentato UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO di Elia Kazan. Tra lei, figlia di un’aristocratica famiglia. fragile e delicata, e lui, il cognato, sanguigno e volgare, nasce una sottile attrazione erotica. Opera di straordinaria modernità, in cui al realismo degli interpreti si sovrappone un apparato visivo fortemente onirico. La recitazione di Marlon Brando, inoltre, costituì un nuovo standard e divenne (da James Dean a Jack Nicholson, da Robert De Niro a Leonardo Di Caprio) il principale modello cui conformarsi. Nessuno al cinema aveva mai camminato in quel modo, nessuno aveva osato una tale libertà nel dipingere le molteplici sfaccettature di un personaggio. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto. Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di registrarsi sul sito ufficiale www.circolocinemalucca.it.