Disney: a Palazzo Ducale Guinnes World Record per la striscia di fumetti più lunga al mondo

LUCCA – Il Prefetto di Lucca Maria Laura Simonetti, su richiesta della The Walt Disney Company Italia, sabato 3 novembre scorso ha messo a disposizione la prestigiosa Galleria delle Statue del Palazzo Ducale di Lucca, sede della Prefettura, per la conclusione dell’iniziativa che ha visto Claudio Sciarrone, disegnatore per la Disney dal 1990, conseguire il record per la striscia a fumetti più lunga al mondo realizzata da una sola persona.

Sul pavimento della Galleria è stata stesa la lunga striscia – 297,50 metri – realizzata da Sciarrone e dedicata a Mickey Mouse, vera e propria icona mondiale dell’animazione e del fumetto, noto in Italia come Topolino, in vista della celebrazione dei suoi 90 anni, considerando il suo debutto cinematografico avvenuto il 18 novembre 1928 nel cortometraggio “Steamboat Willie”.

Il giudice di Guinness World Record ha potuto così ufficialmente certificare e proclamare il nuovo record mondiale realizzato, dopo aver effettuato la misurazione in un contesto di alto rilievo artistico e storico.

The Walt Disney Company Italia ha tenuto a ringraziare vivamente il Prefetto di Lucca e il Ministero dell’Interno per tale apprezzata disponibilità e cortesia.